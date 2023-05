Diesmal in der Löwenhöhle: "Vaterfreuden" bei Carsten Maschmeyer, Nachspielzeit-Jubel im Hause Glagau und ein mitfiebernder Ralf Dümmel, der ausnahmsweise mal nicht alle Pferde ins Ziel bekommt.

Jedes Jahr gehen in Deutschland 300.000 Start-ups an den Start - immer auch mit der Hoffnung, möglichst schnell zu wachsen. Ein kleiner Teil davon schafft es vor die Tore der Löwenhöhle - wohlwissend, dass vor den Augen der einflussreichsten Investoren Deutschlands das komplette berufliche Dasein einen raketenhaften Schub erfahren könnte.

Die drei Studenten Raul Seidenfuss, Felix Kruse und Frederic Redmann präsentieren den Löwinnen und Löwen ihren selbstkühlenden Getränkebecher "frats", den "ersten doppelwandigen Getränkebecher mit Kühlfunktion". Die drei emsigen Jungspunde aus Mannheim punkten nicht nur mit ihrem innovativen Produkt, sondern auch mit ihrer sympathischen Art ("Wir wollen der coolste Typ an der Theke werden!").

Fußballstadien, Festivals, Partys

Schnell ist die erste Tuschelrunde eröffnet. Nils Glagau und Tillman Schulz stecken genauso die Köpfe zusammen ("Denk nur an die Fußballstadien, die Festivals und all die Gartenpartys!") wie Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer ("Na, wie ist der Puls?"). Irgendwann liegen zwei lukrative Angebote auf dem Tisch. Carsten Maschmeyer prescht noch einmal nach vorne: "Ich will euer Gründerpapa werden!", so der Großunternehmer. Ein intensives Beratungsgespräch später werden die Vater-Träumereien von Carsten Maschmeyer Realität. Die "frats"-Jungs entscheiden sich für das Duo Dümmel/Maschmeyer - sehr zur Freude des Erstgenannten: "Yes!", schallt es mal wieder durch die Löwenhöhle.

Nils Glagau ist auf den Geschmack gekommen - zwar nicht bei "Häppy Snäx", aber bei "lynes". (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Die etwas traurig dreinblickenden Löwen Nils Glagau und Tillman Schulz dürfen an diesem Abend aber auch noch jubeln. Nach dem die drei Pferdefreunde und Sicherheitsfanatiker Veronika Hajek, Michael Schuhböck und Patrick Pauliner ("Lovelstar") trotz mitgebrachtem Pferd und leuchtender LED-Steigbügel leer ausgehen, schlägt zunächst die Stunde von Nils Glagau.

Nils Glagau wird nervös

Während sich die Brüder und Klimakollaps-Gegner Tobias und Sven Hubbes ("lynes") ihre Münder fusselig reden und dabei zusehen müssen, wie ein Löwe nach dem anderen - trotz lobender Worte - aussteigt, fährt sich Nils Glagau immer wieder nervös durch die Haare. Irgendwie hat das beeindruckende digitale Punkte-Sammel-Programm für nachhaltige Mobilität ziemlich viele Fragezeichen mit im Gepäck.

Aber da brennt auch eine kleine Flamme für die "entwaffnend ehrlichen" Gründer und ihre App - und diese Flamme will einfach nicht ausgehen. "Schluss jetzt!", poltert Nils Glagau. Für einen kurzen Moment ist die Stimmung im Keller. Dann aber die Kehrtwende: "Ihr habt mich überzeugt. Wir machen das jetzt einfach!", sagt Glagau. Da jubelt sogar Kollege Ralf Dümmel mit: "Ich habe es den Jungs so gegönnt", erklärt der Regale-König.

Achselzucken bei den Löwen

Kurz darauf darf sich auch Food-Experte Tillman Schulz freuen. Im Rennen um die leckeren Fruchtsmoothies aus dem Hause "Häppy Snäx" lassen er und Dagmar Wöhrl den ebenfalls interessierten und mitbietenden Ralf Dümmel hinter sich. Letztgenannter würde zwar gerne nochmal nachlegen. Aber der letzte Pitch des Tages will keinem der anwesenden Investoren so richtig schmecken. Statt mit einem erneuten Jubelschrei endet die Folge mit enttäuschten Gesichtern auf der Gründer-Seite ("Paleo Movement") und gemeinschaftlichem Achselzucken bei den Löwen.