Die 19. "DSDS"-Staffel verabschiedet sich mit einem musikalischen High-End-Feuerwerk und einigen aufsehenerregenden Randnotizen. Am Ende des Spektakels lacht der am lautesten, der von allen Anwesenden am besten jonglieren kann.

Feuersäulen, Rauch und bunter Nebel: In Köln-Ossendorf steht das TV-Studio ein letztes Mal Kopf. Nach einer monatelangen Karaoke-Achterbahnfahrt ist er nun endlich in greifbarer Nähe: der funkelnde "Deutschland sucht den Superstar 2022"-Pokal. Vier hochmotivierte Kandidaten haben noch die Chance auf 100.000 Euro Preisgeld und den Siegertitel, den Star-Produzent Toby Gad maßgeschneidert in vier verschiedenen Versionen aufgenommen hat.

Bei so viel Tamtam meldet sich sogar Ex-Format-Chef Dieter Bohlen per Videobotschaft: "Viel Erfolg", wünscht der Pop-Titan. Die vier Gastjuroren Florian Silbereisen, Ilse DeLange, Toby Gad und Joachim Llambi schließen sich da gerne an. In schnieker Garderobe, mit Fliege, glitzernden Pailletten und viel Rouge, springt die Jury bereits nach der ersten Performance des Abends jubelnd von ihren Stühlen: "Du bist wieder in Topform", adelt Joachim Llambi den wieder einmal im Tom Jones-Rausch über die Bühne fegenden Gianni. Fünf Minuten später ist es Toby Gad, der seinen Hut zieht. Diesmal im Lobdudelei-Fokus: die zarte Amber, die noch einmal ihr Staffel-Highlight "House Of The Rising Sun" zum Besten geben darf. "Das war sensationell", gratuliert Toby.

Randnotizen der besonderen Art

Es ist der Abend der guten Laune und der markanten Randnotizen. Neben den perfekt performenden Hauptdarstellern drängen sich auch immer mal wieder andere "Protagonisten" für einen Moment ins Rampenlicht. Neben Überraschungsgast Dieter Bohlen und dem heute besonders witzig aufgelegten Show-Moderator Marco Schreyl gönnt sich auch die Live-Band einen Spezialmoment und spielt mal eben das "TV Total"-Intro an - die Band musiziert sonst unter dem Banner der ProSieben-Sendung.

Qualitätsgarant Harry interessiert das alles nur am Rande. Der Mann mit der voluminösen Stimme dreht nach Melissas vorangegangenem Pop-Feuerwerk ("What I Did For Love") so richtig auf und veranstaltet eine wilde schwarz-gelbe Polonäse, bei der nicht nur BVB-Fans große Augen machen ("It's Not Unusual").

Nach den Staffel-Highlights dürfen die Kandidaten auch noch ihre Idole abfeiern. So stehen in der zweiten Gesangsrunde die musikalischen Glanztaten von Elvis Presley (Gianni), Dolly Parton (Amber), Demi Lovato (Melissa) und Harold Melvin & The Blue Notes (Harry) im Mittelpunkt. Abermals liefern alle Kandidaten ab, so dass Toby Gad am Ende nicht in der Haut der Zuschauer stecken möchte. "Ihr wart alle super heute, ich wüsste nicht, für wen ich mich entscheiden sollte", gesteht der Mann, der schon mit den ganz Großen zusammen im Studio stand (Demi Lovato, Beyoncé, Ricky Martin, Miley Cyrus).

Als würden sich die Brüder nie mehr wiedersehen

Nach gut zwei Stunden muss die Auswahl erst einmal halbiert werden. Die Zuschauer dürfen entscheiden: Welche zwei Kandidaten dürfen im ultimativen Final-Duell noch einmal mit ihren von Toby Gad geschriebenen Format-Singles gegeneinander antreten? Ein vorletzter Werbeblock, dann ist die Katze aus dem Sack - Harry und Amber duellieren sich im alles entscheidenden Staffel-Showdown.

Bruder Gianni bläst die Backen auf wie Herthas Peter Pekarik und umarmt seinen Bro noch einmal, als würden er und sein Bruder sich nach dieser Show nie mehr wiedersehen. Das dürfte bei so viel Bruderliebe aber wohl nie passieren, auch nicht, wenn der eine Bruder in Zukunft permanent in Sachen Musik unterwegs sein wird.

Ja, genauso wird es kommen, denn der große Harry steht nach einer dreistündigen Finalsause im Konfettiregen. Da klatscht nicht nur die Jury begeistert Beifall. Auch wir gratulieren dem neuen "Superstar 2022" - Glückwunsch, Harry!