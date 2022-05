Es ist ein bisschen wie bei einem Verkehrsunfall: Man mag nicht wirklich hinsehen. Das Wegschauen fällt aber auch schwer. Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice haben nun wirklich einen gemeinsamen Song veröffentlicht. Welchen? "You're My Heart, You're My Soul" natürlich.

Nun gut, Dieter Bohlen hat aktuell ja vermutlich Zeit. Nachdem er nicht mehr Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und "Das Supertalent" ist, kommt ihm sicher jede Beschäftigung recht. Pietro Lombardi dagegen hat eigentlich zu tun - demnächst etwa als Gastgeber seiner eigenen Castingshow. Und Katja Krasavice? Die ist mit ihrem Porno-Pop bei pubertierenden Jugendlichen derart fett im Geschäft, dass sie an sich keine weitere Aufmerksamkeit benötigt.

Dennoch haben sich die drei nun - wie schon seit geraumer Zeit angekündigt - für einen gemeinsamen Song zusammengetan. Nachdem Bohlen bereits seinen Modern-Talking-Gassenhauer "Cheri, Cheri Lady" mit Rapper Capital Bra neu aufgelegt hat, muss nun auch noch "You're My Heart, You're My Soul" dran glauben.

Den einstigen Gesangspart von Thomas Anders übernehmen jetzt Lombardi und Krasavice im Wechsel. Dabei ist das Ganze keine 1-zu-1-Coverversion des Originals. Abgesehen von der Titelzeile wurde das Lied vielmehr weitgehend mit einem neuen deutschen Text versehen.

Lombardi und Krasavice sagen Ja

Das klingt dann zum Beispiel so: "You're my heart, you're my soul. Dieses Gefühl ist für uns beide neu. You're my heart, you're my soul. Wirklich niemand kennt mich besser. Stay with you forever."

Beim Betrachten des zugehörigen Musikvideos sind es jedoch weniger die Textzeilen als vielmehr die Bilder, die einen mit einer Mischung aus Faszination und Grauen fesseln. In Bonbonfarben schmachten sich Lombardi und Krasavice gegenseitig an, während Bohlen dazu den netten Onkel mit verspiegelter Sonnenbrille gibt.

In einer Szene scheinen sich der ehemalige DSDS-Gewinner und die Porno-Popperin sogar das Jawort zu geben. Der Priester, der ihnen seinen Segen spendet, ist natürlich Bohlen.

Direkt auf Platz eins

Nun wissen wir ja von Lombardi, dass er seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer neuen Liebe ist. Über den Beziehungsstatus von Krasavice ist uns dagegen nichts bekannt, aber zumindest einige dürften dann doch bezweifeln, dass sie wirklich für die Monogamie gemacht ist.

Von daher ist nicht anzunehmen, dass die gespielten Liebesszenen mehr sind als nur ein Marketing-Gang. So wie das gesamte Projekt. Mit Erfolg: Bereits am ersten Tag eroberte das Lied Platz eins der iTunes-Charts.