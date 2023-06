Im schönen Südafrika geht die zehnte "Tauschkonzert"-Staffel zu Ende. Noch einmal legen sich alle Anwesenden ins Zeug. Der finale Duette-Abend ist der krönende Abschluss einer emotionalen und intensiven Soundreise.

"Ich habe einmal mehr gespürt, warum ich Musik mache", sagt Johannes Oerding. Kurz vor dem großen Reinemachen, der finalen Gruppenumarmung und dem letzten Akkord der "Sing meinen Song"-Jubiläumsstaffel blickt jeder Kandidat noch einmal mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück.

Montez und LEA begeben sich auf eine emotionale Soundreise. (Foto: RTL / Markus Hertrich)

Sieben Abende ließen sich Host Johannes Oerding, Rapper Montez, Silbermond-Frontdame Stefanie Kloß, Deutschpop-Poet Clueso, Chartsstürmer Nico Santos, Moll-Prinzessin LEA und Wirbelwind Alli Neumann auf Händen tragen. Siebenmal stand ein anderer Kandidat im Rampenlicht. Zum großen Staffelabschluss nehmen sich alle noch einmal an die Hand. Der Plan: "Jetzt reißen wir nochmal die Hütte ab!", gibt Stefanie Kloß die Marschrichtung vor. Kurz danach steht auch schon das erste Duette-Paar auf der Bühne. Johannes Oerding verrät noch schnell, dass Montez auf Wurst und Nico Santos auf Nudeln steht. Dann geht's endlich los. Clueso und Nico Santos hauen ordentlich auf den Putz und parken den Pop-Tänzer "Play With Fire" kurzerhand im Crossover-Regal.

"Ihr fetzt einem einfach die Fresse weg!"

Die deutsche Version des Santos-Hits aus dem Jahr 2019 bringt den kompletten Laden sogleich auf Betriebstemperatur. Nicht nur Clueso und Nico Santos, sondern auch die Band schießt aus allen Rohren: "Ihr fetzt einem einfach die Fresse weg!", jubelt Alli Neumann. Die gebürtige Westfälin mit polnischen Wurzeln darf auch gleich als nächste ran. Gemeinsam mit Johannes Oerding und fünf Minuten später mit Clueso pendelt das Küken der Staffel zwischen erdigem Blues "Orchideen" und mediterranen Grooves ("Paris").

Alli Neumann und Johannes Oerding feiern den Blues. (Foto: RTL / Markus Hertrich)

Auch in der Folge lassen die Kandidaten nicht locker. Zwischen ausufernden internen Lobhudeleien kommt es immer wieder zu intensiven Verschmelzungen auf der Bühne. Johannes Oerding erklärt die Aufregung und die Magie vor einem Auftritt vor Gleichgesinnten wie folgt: "Hier stehst du auf der Bühne und siehst direkt in die erste Reihe!", so der Format-Herbergsleiter. Die Aufregung mündet aber nicht im Chaos. Ganz im Gegenteil. Motiviert bis in die Haarspitzen und sichtlich hibbelig hauen die Kandidaten noch einmal alles raus.

Stefanie Kloß und Montez zünden die letzte Sound-Rakete

Montez und LEA zünden 1000 Teelichter an und schweben hinaus ins Reich der sanftesten Töne ("Wenn du mich lässt"): "Du bist für mich eine ganz besondere Künstlerin", schwärmt Montez von seiner dauerstrahlenden Duett-Partnerin. Für das große Finale bleibt Montez auf der Bühne. Gemeinsam mit Stefanie Kloß zündet der singende Rapper eine letzte Sound-Rakete. Das extra für die Show umgetextete "Genauso" sorgt für eine volle Tanzfläche.

Die Band zieht alle Register. Johannes Oerding tanzt auf der Couch. Der Rest hängt hüftschwingend an den Lippen der beiden Interpreten. Noch ein sattes Bläser-Ständchen. Dann ist nach der zweiten Ehrenrunde Schluss. Alle liegen sich in den Armen. In den Augen aller Anwesenden spiegelt sich pure Glückseligkeit. Montez kann nicht anders. Der finale Refrain will einfach nicht mehr aus dem Kopf. Kein Problem, wir schließen uns an. Und jetzt alle nochmal: "So schön wie wir tanzen, hier in Südafrika im Abendlicht …"