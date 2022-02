Der Herr der Rosen weiß nicht nur, wie man gut küsst, sondern auch, wie man mit Tequila umgeht und wie man eine Tischtenniskelle richtig in der Hand hält. Die Ladys sind hin und weg. Vor allem Jana-Maria und Anna machen sich große Hoffnungen auf den Gesamtsieg.

"Heute tauchen wir ins echte Mexiko ein!", tönt der "Bachelor" zu Beginn von Woche vier. Für das nächste Gruppendate hat sich Dominik die Damen Chiara F., Christina N., Valeria, Christina R., Jana-Maria, Franziska und Yasmin ausgesucht. Aufgeteilt in zwei Sightseeing-Golfcarts bummelt der quiekende und kreischende Rosenkader durch enge mexikanische Gassen. Im Touri-Rausch geht es vorbei an kunterbunten Tequila-Bars und extra engagierten "La Bamba"-Musikanten, die später auch bei den zurückgebliebenen Frauen in der Ladysvilla kurz für Stimmung sorgen.

Im Gruppendate-Hier-und-Jetzt zieht Dominik alle Fingerwickel-Register. Gegrillte Heuschrecken, gemahlene Mehlwürmer und ganz viel Mezcal sollen die Stimmung weiter anheizen. Mit den genauen Abläufen kennt sich der Bachelor bestens aus: "Lecken, trinken, reinbeißen!", johlt der Hahn im Korb, während alle Hennen begeistert in die Hände klatschen.

Wie zwei unbeholfene Fünftklässler ...

Das willigste Huhn hört auf den Namen Jana-Maria. Wie zwei unbeholfene Fünftklässler turteln der Bachelor und die Unternehmerin aus Marbella beim späteren Einzeldate um den heißen Brei herum. "Ich weiß nicht, wie weit ich bei dir gehen kann", tastet sich der Bachelor langsam heran. Kurz darauf kommt es zwischen Dominik und Jana-Maria zum ersten Speichelaustausch. "Er kann richtig gut küssen", prahlt die Glückliche am Abend in der Ladysvilla. Die Konkurrenz reagiert erwartungsgemäß mürrisch.

Anna und Dominik lassen sich für den ersten Kuss noch ein bisschen Zeit. (Foto: RTL)

Die beiden Mit-Favoritinnen Anna und Nele haben Tags darauf die Chance, wieder Boden gut zu machen. Ein weiteres Gruppendate, bei dem der Bachelor seine Tischtenniskünste unter Beweis stellt und die Erkenntnis erlangt, dass er mit mehreren Frauen in einer Gruppe völlig überfordert ist, endet mit einem kurzen aber intensiven Nele-Glücksgefühl ("Unser kurzes Gespräch war sehr schön") und einer überglücklichen Anna, die vom Bachelor ausgewählt, einen unvergesslichen Heli-Rundflug mit anschließendem Strand-Traumdate genießen darf.

"Bei Anna habe ich Schmetterlinge im Bauch"

Umgeben von einer malerischeren Kulisse fällt zwar kein weiterer Kuss. Aber beide Protagonisten schweben dennoch auf Wolke sieben: "Bei Anna habe ich Schmetterlinge im Bauch", resümiert der Bachelor. Für Anna wäre ein Kuss "zu viel" gewesen: "Es war besonders genug", erklärt die Hamburgerin mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht.

Die hibbelige Lara bekommt kurz vor der Nacht der Rosen noch schnell eine Softeis-Einladung vom Bachelor überreicht. Mehr als ein Strand-Picknick, inklusive einiger Oberflächenkomplimente der Marke "ich finde, wir passen optisch sehr gut zusammen" kommt dabei aber nicht rum. Gibt's sonst noch wichtige Spannungsbögen, die in Woche drei für Aufsehen sorgen? Nicht wirklich.

"Shakira" hat fertig

Die erkrankte Emily ist endlich wieder auf dem Damm ("Wie ist eigentlich deine Love-Language?"). Mitfavoritin Anna bekommt noch vor der Wochenentscheidung eine Rose überreicht ("Du machst mich damit ganz verlegen"). Und die lockige Christina aka "Shakira" überrascht den Bachelor mit einem Friendzone-Korb: "Irgendwie habe ich bei dir nur so Kumpelgefühle", gesteht die Kandidatin, die ein Gläschen Prosecco später kurz zum Abschied in die Runde winkt. Bleibt noch die mit Spannung erwartete Rosenübergabe, die diesmal allerdings keine großen Überraschungen bereithält. Bürokauffrau Bobette und die "völlig untervögelte" Susanna müssen vorzeitig ihre Koffer packen. Da waren es nur noch 13.

