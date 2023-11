Serkan wird zum Strategen und wiegelt die Mitbewohner gegeneinander auf, Aleks vergreift sich im Ton und zwei Neuzugänge mischen die Karten neu. Was das alles mit Jesus und "einer kleinen Tochter" zu tun hat, lesen Sie hier!

"Ich spiele gern ein falsches Spiel und schmiere den Leuten Honig ums Maul. Ich sage ihnen, was sie gern hören wollen," so Taktiker Serkan, der große Lust hat, "die Leader im Sommerhaus der Stars rauszurasieren".

In Folge Nummer 8 geht es erneut ans Eingemachte. Alle werden immer nervöser. Man muss jetzt schnell eine Strategie finden, um etwaige Sympathieträger aus ihrer Komfortzone zu holen. Gut, dass wir dafür Don Serkan haben, den Schachspieler, der fleißig Stimmung macht. Zico und Pia müssen weg! Justine und Arben sind ebenfalls ein starkes Paar und von Aleks und Vanessa brauchen wir gar nicht erst anfangen!

Das "Sommerhaus" in TV und Stream "Das Sommerhaus der Stars" ist immer dienstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Oberflächlich gibt Strippenzieher Serkan den Leuten das Gefühl, "ein Verbündeter zu sein", hintenrum schiebt sich der 30-Jährige seine Sommerhaus-Schachfiguren so zurecht, wie er sie gern hätte. Maurice fällt auf die Machenschaften des Manipulators besonders rein. Können wir bitte an dieser Stelle festhalten, dass auch Justine inzwischen als "abgebrühte Lenkerin" brilliert? Die Zeit der Allianzen ist vorbei. Jetzt gilt es: jeder gegen jeden. Auch, wenn dies bedeutet, "bis aufs Blut zu kämpfen".

Auf dem Weg zum Sieg legt unser RTL den WG'lern leider ständig neue Steine in den Weg. Schon wieder ziehen zwei Nachzügler ein, die vorhaben, die alt Eingesessenen "aufzumischen". Das neue Pärchen ist kein unbekanntes. Hanna Sökeland und Jessica Huber haben sich bei "Princess Charming" kennen- und lieben gelernt. Tim, der sich in dieser ganzen aufgesetzten Influencer-Welt nicht auskennt, hat von den beiden freilich noch nie was gehört. Und auch die anderen Bewohner haben in dieser heißen Phase, wenig Lust, "überhaupt noch neue Leute kennenzulernen".

Don Serkan sprengt alte Allianzen

Während die Nachzügler ihre Mitbewohner begrüßen, fühlt Aleks sich außen vor gelassen, weil er von Hanna "nicht so herzlich umarmt" wurde wie die anderen. Er orakelt, dass es möglicherweise an so starken Männern wie ihm liegen könnte, dass Frauen wie Hanna nicht auf Männer stehen. Derweil plant Don Serkan seinen nächsten Coup. Er zündelt mal hier und mal da, sät geschickt Zwietracht zwischen Leuten, die sich bis dato recht gut verstanden haben.

Die neue Gruppendynamik, die "nur aus Trinken und Rauchen besteht", nervt vor allem Vanessa. Tja, wer soll denn jetzt, nachdem Tim und Carina der Gruppe klargemacht haben, das Haus doch nicht verlassen zu wollen, auf der Nominierungsliste landen? Einfach herrlich ist in diesem Zusammenhang die analytische Einschätzung von Hanna, die findet, dass "Pia und Zico nicht echt sind". Das könne vielleicht auch daran liegen, dass "Pia studiert hat und Zico auch nicht dumm ist".

Jetzt aber erstmal die Gefühlswallungen runterfahren! Zeit für ein neues Spiel. Aggressionen legen sich meist beim Dinner. Herr Ober, bitte bringen Sie ein paar feine Delikatessen! Leider sorgt das Futterspiel "Tischlein, deck dich" bei den Prüflingen für akuten Würgereiz. Die Fragen sind aber auch wirklich schwierig. Schließlich kann kein Mensch dieser Welt wissen, wie viele Vokale das "Sommerhaus der Stars" hat! Oder aber welche Gaben, neben Gold und Weihrauch, die Heiligen Drei Könige Jesus vor die Wiege gelegt haben. Myrrhe vielleicht? Was soll das sein? Nie gehört! Allein das Wort! Auf derlei Unwissen erst einmal eine saftige Zwiebel, etwas cremiges Wurstwasser und ein leckeres tausendjähriges Ei. Die Dinner-Prüfung gewinnen, sehr zum Leidwesen von Don Serkan, Pia und Zico, die somit vor der Nominierung "safe" sind.

"Die Masken fallen"

Und so gehen sich die Menschlein, die immer mehr "ihr Gesicht verlieren", sich gefühlt pausenlos gegenseitig verbal an die Gurgel. Wenn Maurice nicht gerade damit beschäftigt ist, sich im Schritt zu kratzen, verkündet er seine Enttäuschung gegenüber "Hochverräter" Tim, der ihn auf die Abschussliste setzt, weil er "in der Welt dieser Leute" nicht zurechtkommt. Gleich drei Stimmen erhalten der Fußballfan und seine "Perle". Die Plan-B-Strategie von Serkan geht auf, denn auch "die Leader" Justine und Arben, die lange als nette Underdogs galten, sind mit drei Stimmen angezählt.

Aleks und Vanessa sind es, die Maurice und seiner Partnerin schließlich die vierte und entscheidende Stimme verpassen. "Die Masken fallen". Gemäß des kleinen Wortschatzes der einzelnen Insassen werden entweder erneut "wahre Gesichter gezeigt" oder abermals "Gesichter verloren". Die Stimmung kippt vollends, als Aleks Serkan und Samira voraussagt, deren Tochter würde sich "in zehn Jahren" für ihre "Eltern schämen". Jetzt hört der Spaß aber auf! "Die Tochter in den Mund zu nehmen!" Wer sowas macht, hat "keine Eier".

Auch Vanessa stutzt ihren Partner zurecht. Am Ende dieser turbulenten achten Folge sind "die Karten neu gemischt". Kurioserweise müssen Maurice und seine "Perle" das Haus trotz der meisten Stimmen (noch) nicht verlassen. "Das Affentheater" geht also in eine neue Runde. Wir sind gespannt auf Folge 9. Serkan würde sich jedenfalls auf der Stelle die Postleitzahl von Bocholt tätowieren lassen, wenn es ihm gelänge, "die Natter" Aleks endlich rauszuschmeißen.