Was Pia Tillmann und ihr Lebensgefährte Zico Banach gerade im "Sommerhaus der Stars" durchmachen müssen, ist an sich schon schlimm genug, aber nichts im Vergleich dazu: Kurz nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft ist die Ex-"Köln 50667"-Darstellerin in einen Autounfall verwickelt.

Pia Tillmann? Ist die nicht gerade mit ihrem Lebensgefährten Zico Banach im "Sommerhaus der Stars" bei RTL zu sehen? Ja, schon, aber die Sendung wurde natürlich bereits vor Wochen aufgezeichnet. Mittlerweile sind die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin und der einstige "Bachelorette"-Kandidat längst wieder in die Freiheit ohne andauernde Kameraüberwachung und nervige Mitbewohner entlassen - und erlebe hier gerade kurz hintereinander Glück und Unglück.

So konnte Tillmann erst Ende September ihre Fans mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft erfreuen. Nun aber musste sie ihnen weitaus schlechtere Nachrichten überbringen.

Am Dienstagabend meldete sich die 35-Jährige sichtlich mitgenommen in einer Story auf ihrer Instagram-Seite zu Wort. Darin berichtete sie von einem Autounfall, der sich zuvor ereignet hatte. Jemand habe ihr die Vorfahrt genommen und es sei zu einem Auffahrunfall gekommen. Nach dem Crash sei sie gemeinsam mit ihrer Mutter im Krankenhaus gewesen - vor allem um sicherzustellen, dass es ihrem ungeborenen Baby gut gehe.

"Es bleibt ein Restrisiko"

Das "Sommerhaus" in TV und Stream "Das Sommerhaus der Stars" ist immer dienstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Über ihren Zustand in der Notaufnahme sagte sie: "Da wurden die Schmerzen im Unterbauch dann immer schlimmer und ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt, weil der Gurt auch total reingeschnitten hat." Die ärztliche Untersuchung habe zunächst ergeben, dass dem Kind nichts passiert sei. Dennoch müsse abgewartet werden, ob nicht doch noch Komplikationen aufträten. Die behandelnde Ärztin sei allerdings guter Dinge gewesen. "Trotzdem ist aber einfach der Schock da und es bleibt ein Restrisiko", so Tillmann.

Die Situation habe sie "auf jeden Fall emotional krass mitgenommen". Unter diesen Umständen sei sie bisher auch nicht in der Lage gewesen, sich die Preview der aktuellen "Sommerhaus der Stars"-Folge anzuschauen. Nach diesem Schock sei sie zudem nicht bereit, sich mit "belanglosem negativen Bullshit von irgendwelchen Menschen zu beschäftigen, die weder mich noch uns kennen".

Im "Sommerhaus der Stars" fliegen in diesem Jahr ordentlich die Fetzen. Zwei Paare wurden von RTL bereits in den bislang ausgestrahlten Folgen der Show verwiesen, weil ihr Verhalten nach Ansicht der Produktion nicht zu tolerieren war. Tillmann und Banach kämpfen in der achten Folge, die am Mittwochabend gezeigt wird, dagegen nach wie vor um den Gewinn von 50.000 Euro in dem Format.

Pia Tillmann ist bereits Mutter eines siebenjährigen Sohnes. Das Kind, das sie nun erwartet, wäre jedoch der erste gemeinsame Nachwuchs mit Banach.