"Spreche die Sprache der Frauen" Neu-Löwin Tijen Onaran legt sich direkt an Von Kai Butterweck

Eine markante Female-Power-Kampfansage, eine Creme gegen Intimtrockenheit und ein emotionaler Tränenauftritt mit honigsüßem Ende: Gleich in der ersten Folge der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel bleibt dem Zuschauer kaum Zeit zum Luftholen.

Leidenschaftliche Gründer, revolutionäre Ideen und ein Investorenteam, das aufmerksam und neugierig die Lauscher spitzt: Zum 14. Mal öffnet "Die Höhle der Löwen" ihre Pforten. Diesmal mit dabei sind nicht nur viele neue Gründer, die bereits bekannten Investoren Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Tillman Schulz und Janna Ehnsthaler, sondern auch Neu-Löwin Tijen Onaran. Die starke Meinungsmacherin in den Bereichen Digitalisierung, Diversität und Sichtbarkeit, die vor allem in den Bereichen "Female Empowerment, Sex, Lust und Leidenschaft" unterwegs ist, legt auch gleich los wie die Feuerwehr.

Das erste Gründerteam, bestehend aus Namensgeberin und Apothekerin Dr. Vivien Karl und ihrer Mitgründerin Julia Huhnholz, hat es der Neuen im Löwenbunde sofort angetan. Aber Tijen Onaran ist nicht die Einzige im Studio, die sich einen Einstieg in den Bereich "Wirkstoffkosmetik für den Intimbereich" vorstellen kann. Auch Nils Glagau ist der Meinung, dass 14 Millionen deutschen Frauen, die unter Intimtrockenheit leiden, schnellstens geholfen werden sollte: "Ihr seid der Hammer, ich bin euer Mann!", bringt sich der Orthomol-Chef selbstbewusst in Stellung. Da zuckt Tijen Onaran nur kurz mit der Schulter: "Ich spreche die Sprache der Frauen - das tut Nils Glagau definitiv nicht!"

Die Löwen brauchen keine Anlaufzeit

Um sie und ihr Produkt kämpfen die Löwen: Dr. Vivien Karl (l.) und Julia Huhnholz. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Der Investorenkampf um die Feuchtigkeit spendende Intimcreme ist im vollen Gange - und das freudig hin und her wippende Gründerpaar schaut interessiert zu. Mit scharfen Blicken und harten Verbalbandagen kämpfen Onaran und ihre hinzugezogene "Partnerin" Dagmar Wöhrl um die Aufmerksamkeit der Gründer. Nils Glagau hält mit viel Erfahrung und der imaginären Fahne mit der Aufschrift "Apotheke? Voll mein Ding!" dagegen. Am Ende hat Glagau tatsächlich die Nase vorn und sichert sich den ersten Deal der neuen Staffel.

Tijen Onaran lässt sich von der ersten "Niederlage" aber keineswegs verunsichern. Die 38-jährige Unternehmerin bleibt am Ball. Kurz vor dem Ende des ersten Format-Abends steht die neue Löwin dann ein zweites Mal im Rampenlicht. Erst einmal schrammen jedoch zwei Gründer-Teams mit leckeren Pizza-Brezeln ("Brizza") und einem spannenden Mitmach-Eintritt in die Welt des Zeichentrickfilms ("Mitmachfilm") nur knapp an einem Deal vorbei, während sich zwei junge Hamburger Tech-Experten die zukünftigen "Dienste" von Großunternehmer Carsten Maschmeyer sichern ("Futurised"). Dann aber nehmen sich Onaran und die anderen Löwen noch Zeit für den im Jahr 2005 aus dem afrikanischen Benin nach Deutschland ausgewanderten "Akoua"-Gründer Simon Debade.

"Das ist Verschwendung"

Gründer Simon Debade bekommt zwar keinen Deal, aber Unterstützung. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Mit seinem mitgebrachten honigsüßen Cashewsaft möchte der in Ratingen lebende Gründer nicht nur den deutschen Fruchtsaftmarkt erobern, sondern auch dafür sorgen, dass die im Benin hart für die Cashewernte schuftenden Frauen endlich besser bezahlt werden. Die Frucht, aus der der leckere "Akoua"-Saft stammt, wandert bei der herkömmlichen Cashewkernernte in den Müll. "Das muss doch nicht sein, das ist Verschwendung", erklärt Simon Debade den zustimmenden Investoren.

Nach einer emotionalen Brandrede für Nachhaltigkeit und Fairplay im Bereich Arbeiterbezahlung, steht der Gründer in Tränen aufgelöst vor den sichtlich gerührten Löwen. Von Dagmar Wöhrl gibt's eine tröstende und wertschätzende Umarmung. Ein Deal kommt zwar nicht zu Stande. Aber Onaran möchte den Gründer nicht ohne einen Lichtblick ziehen lassen. "Ich werde nicht investieren, aber ich helfe dir dabei, die richtigen Leute für den Aufbau deiner Marke zu finden. Mein Commitment ist dir sicher", verspricht die Neu-Löwin. Einen Atemzug später hat der eben noch traurig dreinblickende Simon wieder ein Lächeln im Gesicht - und die ebenfalls strahlende Tijen Onaran viele neue Fans gewonnen.