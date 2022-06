Ein Hahnenkampf auf hoher See, der erste Kuss im Kerzenschein und eine Rosenentscheidung, die viele Fragen aufwirft: In der dritten Woche drücken die Bachelorette und ihre Traumprinzen ordentlich aufs Gaspedal.

Auf der Suche nach der wahren Liebe blickt die Bachelorette vor Beginn der dritten Format-Woche noch einmal mit bedrückter Miene zurück. Tränen fließen als das Thema Haarausfall auf den Tisch kommt. Sharon schüttelt sich kurz. Dann wendet sich das Blatt, denn die Bachelorette will diesen einzigartigen Augenblick mit ihren Männern auch "irgendwie genießen": "Ich freue mich auf diesen Moment!", grinst die Rosenherrin. Noch ist es aber nicht so weit. Noch versteckt eine schwarze Perücke das letzte Oberflächengeheimnis einer Frau, die zur Eröffnung von Woche drei das Motto "Meer sehn!" ausruft.

Kandidat Jan sichert sich den ersten Staffel-Kuss. (Foto: RTL)

Eine Gruppe liebestoller Muckimännchen folgt dem Ruf der holden Maid und steht im Handumdrehen in fescher Beach-Garderobe bereit. Ein schnieker Deluxe-Katamaran legt ab und nimmt die flirtende Gesellschaft mit auf hohe See, wo schon bald die erste "Schwanz messen!"-Competition in vollem Gange ist. Beim rolligen Bachelorette-Antanzen kommen sich Bartbär Umut und Neuankömmling Tom B. in die Quere. Ein paar ausgefahren Ellbogen und zwei platte "Mach ma Platz da, Digga!"-Sprüche später steht ein Teil der Konkurrenz an der Reling und fasst sich an den Kopf. Es fallen Wörter wie "Fremdscham" und "peinlich".

Alle gegen Umut

Nicht nur vor Ort, sondern später auch in der Villa ist das machohafte Gehabe einiger Kandidaten das Thema Nummer eins. Ganz vorne auf der internen Antipathieliste steht der Name Umut: "80 Prozent der Jungs hier sind abgefuckt von deiner aufdringlichen Art", poltert Gruppensprecher Hannes. Der an den Pranger gestellte Fertigungsmitarbeiter aus Ravensburg nimmt das Gegrummel zur Kenntnis, mehr aber auch nicht: "Ich bin wie ich bin, und so bleibe ich auch", kontert Umut mit einem Grinsen auf den Lippen.

Bällebadspaß mit Sharon und Lukas. (Foto: RTL)

Während die Gemeinschaft erste Testosteron-Probleme wälzt, genießt Florist Jan ein paar ungestörte Stunden allein mit der Bachelorette. Nach einem romantischen Kuscheldate endet das Flirt-Happening mit einem leidenschaftlichen Kuss: "Ich fühl mich richtig wohl bei dir", flüstert die Bachelorette dem sichtlich erfreuten Jan ins Ohr. Die Kunde vom ersten Kuss der Staffel sorgt in der Männervilla erwartungsgemäß für viel Unruhe. Geheimfavorit Emanuell bringt es auf den Punkt: "Das ist jetzt die erste Sache, die man so richtig verarbeiten muss."

Luftballons, Marshmallows und Kinderfotos

"Die Bachelorette" bei RTL "Die Bachelorette" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL und ist auf RTL+ abrufbar. Dort gibt es die neueste Folge immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung.

Es folgt ein weiteres Gruppendate, bei dem sich alle Anwesenden mit Erinnerungen aus der Kindheit konfrontiert sehen. Zwischen bunten Luftballons, klebrigen Marshmallows und zuckersüßen Kinderfoto-Shirts blättern Sharon und Co. in den eigenen Privatarchiven. Plötzlich wird es emotional. Dominik wuchs bei Pflegeeltern auf, Stas spielte eins als "Emo" in einer Rockband Schlagzeug und Sharon berichtet unter Tränen vom Verlust ihrer besten Freundin. Kurz vor der dritten Nacht der Rosen fahren die Emotionen Achterbahn. Wo soll das alles nur noch hinführen?

Mit Lukas zusammen im Bällebad kommen der Bachelorette wohlige Gedanken: "Die Größe, die Muskeln, da ist schon was!", fällt Sharon ein weiteres Sollte-man-im-Blick-behalten-Urteil. Mit Steffen versteht sich die Bachelorette ebenfalls blendend. Nach einem spektakulären Heli-Date reibt sich auch der Vertriebsbeauftragte aus Bremen die Hände: "Ich spüre eine gewisse sexuelle Anziehungskraft", gesteht Steffen. Schön, dass auch das geklärt ist.

"Ich steh mehr auf kurvige Frauen"

Zurück in der Villa gibt es unterm Mondschein noch ein paar Zugaben. So kommt Umut mit einem schicken Kettchen um die Ecke. Emanuell erhöht derweil den "Wann ich bin mal dran mit einem Einzeldate?"-Date Druck. Von Kostverächter Max gibt's leider nichts Neues. Abermals holt sich die Bachelorette eine "Ich steh irgendwie mehr auf kurvige Frauen"-Ohrfeige ab. Das muss es für den Kicker aber jetzt doch endlich gewesen sein, oder? Tja, denkste! Statt Jan den Laufpass zu geben, schickt Sharon die Herren Yannick, Maurice und Philipp nach Hause. Kopf, Bauch und Herz sind sich nicht immer einig. Das muss nun auch die Bachelorette einsehen.