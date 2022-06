"Bachelorette" will Leidenschaft Schlamm im Gesicht und Flaute in der Hose Von Kai Butterweck

Ein paar streichelzahme Elefanten laden zum ersten Staffel-Gruppendate ein. Beim ersten "Deeptalk"-Kennenlernen sticht vor allem Fußballer Max aus der Masse heraus. Nach einem romantischen Pool-Date stapeln sich bei dem Kicker aber die Fragezeichen.

Die erste Nacht der Rosen ist Geschichte, da müssen sich alle Beteiligten erst einmal sammeln. Während die einen Auserwählten der "Bachelorette" nicht wissen wohin mit ihrer Hibbeligkeit, suchen andere ruhige Ecken auf, um wieder Herr über die eigene körperliche und seelische Balance zu werden. Im Rosenparadies ticken die Uhren aber ein bisschen schneller. Wer sich hier zu lange mit inneren Kämpfen aufhält, der verschwindet schnell im Schatten der Begierde.

Nach dem flotten Einzug in die Männer-Villa und einer anschließenden Fast-Forward-Poolparty stehen die Kandidaten auch schon stramm - bereit für die ersten Date-Einladungen. Die lassen auch nicht lange auf sich warten. Schon am zweiten Format-Tag darf das erste Grüppchen Gummistiefel und Arbeitshandschuhe einpacken. Ein paar Kilometer weiter steht die Bachelorette im Lara-Croft-Outfit am Tor einer Elefantenfarm: "Lasst und hier ein bisschen Kacka wegmachen!", empfängt Sharon die große Augen machende Männerrunde.

Die ersten Männer fühlen vor

Beim ersten Gruppendate stehen neben der Bachelorette auch einige Elefanten im Rampenlicht. (Foto: RTL)

Dank der gut aufgelegten Rüsseltiere ist das Eis schnell gebrochen. Neben einer spaßigen Schlammschlacht kommt es auch zu einigen Gesprächen. So punktet Florist Jan beispielsweise mit einem offen vorgetragenen "Powerfrau"-Verlangen. Auch Lukas und Maurice fühlen vor und begleiten die Bachelorette auf eine kurze Reise ins private "Bedürfnisse"-Archiv. Sharon klärt auf: "Für mich spielt Leidenschaft im Leben eine sehr große Rolle."

Abseits von Elefantenexkrementen und ersten umherschwirrenden Schmetterlingen steigt die Aufregung. In der Männer-Villa wollen auch die Daheimbleiber endlich richtig loslegen. Aber für wen öffnet sich die nächste Date-Tür? Fußballer Max hat Glück. Der Kölner zieht den begehrten Einzeldate-Joker. Leider kommt der Kicker gefühlsmäßig aber nur bedingt auf Touren. Nach einem abenteuerlichen Cessna-Flug und einem romantischen Pool-Date stellt Max fest: "Ich fühle mich sexuell nicht wirklich angezogen."

"Ich will sie doch nur schützen"

Zurück in der Villa kommt die Offenheit von Max nicht bei allen Konkurrenten gut an. Vor allem Personalvermittler und Good-looking-Checker Emanuell kratzt sich die Stirn und hält die mehr oder weniger im Vertrauen erfahrenen News nicht lange bei sich. Beim zweiten Gruppendate schenkt Emanuell der Bachelorette "reinen Wein" ein. Die in der Innenstadt von Phuket auf den Tellern knirschenden Frittierkakerlaken und Mehlwürmer sind noch nicht ganz verdaut, da muss Sharon schon den nächsten "Knaller" schlucken. Petze Emanuell liefert Max ans Messer, ohne allerdings seinen Namen zu nennen. "Ich will sie doch nur schützen", klärt Emanuell auf.

Zwei neue Gesichter für die Bachelorette. (Foto: RTL)

Als würde das erste zarte Ellbogenausfahren nicht schon genug Unruhe stiften, stehen zur zweiten Nacht der Rosen auch noch zwei neue Traumprinzen auf der Matte. Tom D. und Dominik, so die Namen der beiden Frischlinge, wollen es der Bachelorette auch nicht leicht machen: "Wir wollen nicht gleich wieder gehen", posaunt Spaßtüte und Tattoo-Freund Dominik in Richtung Rudel.

Tick, tack, tick ...

Die bereits angetauten Männer lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem klar ist, dass die beiden Neuen in puncto Geisteszustand, Aussehen und Attitüde mindestens genauso gut ins Format passen wie alle anderen, übernehmen Musik und gute Laune wieder das Kommando. Ein kurzer Chippendale-Auftritt (Basti) und ein zu gieriger Anmachtanz (Tim) später muss sich die Bachelorette wieder entscheiden. Abermals müssen drei Kandidaten ohne Rose ins Bett. Ihre Namen werden aber schon am nächsten Morgen keine große Rolle mehr spielen. Dann stehen nämlich bereits die nächsten Dates ins Haus. Wie schon gesagt: Im Rosenparadies ticken die Uhren ein bisschen schneller ...