Eine Baustellenaufgabe, die es in sich hat, eine Kandidatin, die urplötzlich in den Vulkan-Modus schaltet und zwei "gute Freunde", die am Ende ganz schön zittern müssen: Auf der "Wettkampf in 4 Wänden"-Baustelle geht es hoch her.

Das Wohnzimmer steht, das Badezimmer glänzt und auch in der Küche kann man mittlerweile arbeiten wie ein Kochprofi: Im Ausbauhaus kommt man so langsam aber sicher auf Touren. Da freuen sich nicht nur die Kandidaten - auch die Juroren klatschen begeistert Beifall. Zielstrebig in Richtung Baustellenfinale malochend sollen die Damen und Herren Yvonne, Peter, Nadja, Marcel, Christian, Robin und die beiden Neueinsteiger Maren und Stefan nun noch einmal über sich hinauswachsen. Die nächste Aufgabe: ein Schlafzimmer mit integriertem Home-Office-Bereich - je nachdem in welchem Bereich man sich gerade befindet, darf der andere Raumbereich aber nicht als solcher erkannt werden.

Die Teams bei der Verkündung. (Foto: RTL)

Alles klar? Yvonne hat beim Gedankensortieren arge Probleme: "Ich verstehe die Aufgabe nicht!", jammert die ehemalige Miss Germany. "Freund" Peter bringt mit ein paar zarten Berührungen und flüsternden Erklärungen Licht ins Dunkel. Nun kann es endlich losgehen. Klappbett, drehbare Holzbalken, Drehscheibe, Podest, Flaschenzug: Die wilden Baugedanken der Kandidaten scheinen keine Grenzen zu kennen. Aber ist das auch alles so umsetzbar?

Unberechenbar, egoistisch, explosiv

Die Erste, die sich den Transporter schnappt und in Richtung Baumarkt verschwindet, ist Robin. Die kleine, eher unscheinbare Nachzüglerin entpuppt sich schnell als "unberechenbar" und "egoistisch" - so zumindest die Einschätzung von Peter: "Die ist nicht nur verpeilt, die denkt auch nur an sich", meckert der gelernte Maler. Die Baumarkt-Tour, die erwartungsgemäß mit reichlich Verspätungsstress endet, ist der Anfang einer Krawalltour, die auch vor der eigenen Hauseinfahrt nicht Halt macht. Als Robin zurückkehrt, wartet noch ein bisschen Mittagsreis im Bauwagen. Die 34-Jährige ist gestresst und langt kräftig zu. Als Freund Christian dazustößt, entfacht plötzlich eine Diskussion mit dem Frageaufhänger: Wer wartet auf wen mit dem Essen?

"Wettkampf in 4 Wänden" im TV "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem ist die jeweilige Folge schon eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Christian eröffnet den verbalen In-Fight: "Du achtest nur auf dich, nicht auf andere", grummelt der Klappbett-Experte. Robins Zündschnur ist extrem kurz. Plötzlich faucht das zarte Wesen aus allen Poren, während der Kopf die Farbe einer sonnengereiften Tomate annimmt. Dann bricht der Vulkan aus: "Hör doch auf, wegen so einer dummen Scheiße einen Streit vom Zaun zu brechen!", schreit Robin wutentbrannt. Für einen kurzen Moment zuckt alles auf der Baustelle zusammen. Dann muss das gerade Erlebte erst einmal sacken.

Christian schluckt den Drama-Drop wie ein echter Bauarbeiter

Ja, der Druck ist hoch - und mit dem Druck steigt natürlich auch der Stress. Aber muss man gleich so ausrasten? Christian atmet kurz durch und schluckt den bitteren Drama-Drop wie ein echter Bauarbeiter - schließlich stehen noch wichtige und arbeitsreiche Stunden an. Nach einer kurzen Kuschelrunde ist dann auch (erstmal) alles wieder gut bei Team grün. Robins markante Art bleibt aber weiter Gesprächsthema auf der Baustelle.

Beim gemütlichen Schnapsabend quasselt sich Robin in einen wahren Rausch. Ex-Soldat Stefan hat irgendwann die Faxen dicke: "Du siehst müde aus", sagt Stefan zu Robin. Und weiter: "Weißt du, was das bedeutet?" Robin hat keinen blassen Schimmer. Stefan wird deutlich: "Das heißt, du sollst ins Bett gehen, weil du nervst!" Peng! Das hat gesessen. Robin stutzt kurz, wendet sich dann aber lieber dem sturzbetrunken Marcel zu. Der kann kaum noch geradestehen: "Christian, ich bewundere dich, wie du es mit dieser Frau aushältst", sind Marcels letzte Worte. Kurz danach liegen alle in ihren Betten.

"Hammer-Idee mit den Drehbalken!"

Am nächsten Tag steht auch schon die Entscheidung an. Während die Jury alle Wohnungen inspiziert, stehen alle Kandidaten zitternd stramm. Die Neuzugänge Stefan und Maren dürfen zuerst vortreten und sich für ihre Drehscheibenidee und das "Jugendzimmer-Flair" satte 24 Punkte abholen. Auch Nadja und Marcel überzeugen die Jury wieder auf ganzer Linie. "Hammer-Idee mit den Drehbalken!", lobt DIY-Fan Detlef Steves. Mit 25 Punkten geht das Paar der ersten Stunde in Führung.

Nun sind Robin und Christian an der Reihe. Mit ihrem Orient-Klappbett mit angehangenem Office-Brett kann das Drama-Paar nicht wirklich begeistern. Mit nur 10 Punkten belegen Robin und Christian den letzten Platz. Das grinsende "Friendzone"-Pärchen Yvonne und Peter ist sich sicher, dass das den Sprung in die nächste Runde bedeutet. Aber Pustekuchen! Peter und Yvonne fallen bei der Jury gnadenlos durch.

"Sechs, setzen!"

Trotz viel Eigenarbeit ("Wir haben sogar die ganzen Knöpfe für die Bettwand selber angefertigt") zeigen die Daumen der Juroren nach unten. "Euer Bett hält nicht, der Bürotisch ist viel zu tief. Da sag’ ich: Sechs, setzen!", poltert Detlef. Der Schockmoment zieht sich wie ein altes Kaugummi. Am Ende bekommen auch Peter und Yvonne nur 10 Punkte zugesprochen. Fliegen jetzt beide 10-Punkte-Paare raus? Moderatorin Eva Brenner beruhigt die Gemüter: "Da jetzt Gleichstand herrscht, dürfen die beiden Letztplatzierten auf der Baustelle bleiben." Neben der Freude übers Weiterkommen bleibt ein fader Beigeschmack: "Ich bin natürlich froh, dass wir nicht rausgeflogen sind. Aber das Ergebnis ist schon eine große Enttäuschung", bilanziert ein sichtlich angeschlagener Peter.