Die DSDS-Community sitzt quasi schon auf gepackten imaginären Koffern. Zwei Auslands-Recall-Tickets gibt es aber noch zu vergeben. Kurz vor dem Abflug nach Italien öffnen die Juroren Ilse DeLange, Toby Gad und Florian Silbereisen ein letztes Mal die Kubus-Tür.

In Wernigerode und in Burghausen versammeln sich zum letzten Mal die neugierigen Massen. Kurz vor dem Abflug in Richtung Italien haben Ilse De Lange, Toby Gad und Florian Silbereisen noch zwei begehrte Tickets in den Händen. Wer schafft noch den Sprung in die Top 25? Welchen beiden Kandidaten können die Jury von ihren Superstar-Fähigkeiten überzeugen?

Im finalen Rausch der Vorfreude versucht man es nicht nur mit stimmlicher Markanz, sondern auch mit flirtiger Anbiederei. Die 20-jährige Naemi Marques Sindlinger aus Reutlingen macht besonders große Augen: "Ihr seht alle so schön aus, wie Puppen!", juchzt die Musical-Auszubildende mit brasilianischen Wurzeln. So viel Süßholz muss im Fall von Naemi eigentlich gar nicht geraspelt werden, denn die Kandidatin kann auch gesanglich überzeugen. Mit ihrem Sound-Kniefall vor Lady Gaga begeistert Naemi vor allem Juror Florian Silbereisen: "Das hat mir sehr gut gefallen!", applaudiert die Schlager-Ikone.

"Ach, nur meine Stimme?"

Ebenfalls flirty unterwegs, aber gesanglich auf ganz anderen Pfaden zu Hause stürmt der Schweizer Dyn Brüllhardt ins Kubus-Rampenlicht. Mit einer Rockröhre, bei der jedem HNO-Arzt angst und bange wird, kämpft sich der Alpen-Beau durch drei Minuten Stadionrock ("Dancing In The Dark"). "Deine Stimme ist richtig geil!", jubelt Ilse DeLange. "Ach, nur meine Stimme?", kontert der Kandidat frech. Ruckzuck steigt der Country-Queen das Blut ins Gesicht: "Also, flirten kannst du schon mal!", springt Florian seiner sichtlich gerührten Kollegin zur Seite.

Nicht ganz so zartschmelzend präsentiert sich Checker Majid aus der Oberpfalz. "Im Zug hierher wurde meine Glücksjacke gestohlen, aber ich pack's auch so!", tönt der breite Halb-Jordanier. Das oberflächliche Gehabe in Kombination mit einer zweitklassigen Klangfarbe bringt den Weidener erwartungsgemäß nicht ans Ziel: "Das war leider gar nicht mal so gut", schnieft Ilse.

Wacken, Sauna, Sound-Fehltritt

Auch Kristina Siefer aus Lohmar zieht im Kampf gegen den inneren Dämon namens Unsicherheit den Kürzeren. Das selbsternannte "Landei" aus dem hohen Norden hat zwar ihre ganzen "Wacken"-Freunde mit an Bord. Aber auch die helfen der leidenschaftlichen Sauna-Leiterin nicht weiter. Nach "Leiser" von Lea werden die Stimmen der Kritik immer lauter: "Du hast nicht gelitten und leider auch nicht gefühlt", urteilt ein enttäuschter Florian Silbereisen.

Wieder einmal liegen Freud und Leid dicht beieinander. Während Ilse tanzt, Florian auf der Akustikgitarre den "Großvater" auf Händen trägt und Toby eine weitere Anekdote aus der privaten Ich-und-die-Stars-Schatulle zum Besten gibt ("Ich hab als Fünfzehnjähriger Backstagepässe gefälscht, damit ich umsonst in die großen Konzerthallen reinkonnte"), stehen die letzten Newcomer-Lemminge Schlange, in der Hoffnung, dass sich ihnen das Tor zum Superstar-Olymp endlich öffnet.

Auf nach Apulien!

Kandidatin Melissa Turan und Jurorin Ilse DeLange tanzen um die Wette. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Schlussendlich verdienen sich zwei Gesangstalente die beiden finalen Auslands-Recall-Tickets, die das Rad der Branche wohl nicht neu erfinden werden (Charline Rausch, Melissa Turan). Das juckt am Ende des wochenlangen Casting-Marathons aber niemanden so richtig. Viel wichtiger ist, dass man nun endlich den nächsten Schritt gehen und im schönen Apulien den Start der Top-25-Sause feiern kann. Kommende Woche geht's schon los. Wir bleiben dran, sind mit dabei und sind schon ganz gespannt, wie es bei der diesjährigen Superstar-Reise weitergeht.

"Deutschland sucht den Superstar" ist immer samstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.