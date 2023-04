Ein neuer Löwe in Duell-Laune, ein alter Hase in Bestform und drei Start-ups mit erfolgsversprechenden Aussichten: Der Start der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel gönnt dem Zuschauer keine Verschnaufpause.

Neue Staffel, neue Folgen, neue Investoren! In der "Höhle der Löwen" drängen in diesem Jahr zwei neue Löwen ins Rampenlicht - einer davon sorgt bereits in der Startfolge für reichlich Aufsehen. Mit seinen 32 Jahren präsentiert sich Ruhrpottler, BVB-Fan und Motido-Chef Tillman Schulz als vermeintliches Rudel-Welpe. Aber der Schein trügt. Der große Blonde mit dem Model-Lächeln spielt schon ziemlich lange und erfolgreich im Konzert der Großen mit. Auch in seiner neuen Funktion als "Löwe" braucht der gelernte Bankkaufmann nicht viel Aufwärmzeit.

Die beiden Jung-Tüftler Aaron Rau und Jonas Weber stecken noch mittendrin in ihrem "Lockcard"-Pitch, da riecht der Neue bereits Lunte. Mit markanter Business-Attitüde und einem ebenfalls interessierten Nils Glagau an seiner Seite drängt Tillman Schulz ins Rampenlicht. Das modulare Schlüsselkarten-Portemonnaie-Ersatz-System der beiden Jung-Gründer weckt aber auch das Interesse der anderen Investoren. Vor allem Format-Legende Ralf Dümmel fühlt sich vom schulzschen Vorstoß angestachelt und hält mit einer "Erfahrung ist wichtig"-Rede und Carsten Maschmeyer als Supporter dagegen.

Schulz versus Dümmel

Es ist der Moment der ersten Reviermarkierung. Nach einer kurzen Beratung entscheiden sich die beiden Gründer für das Gespann Dümmel/Maschmeyer: "Yes!", schallt es durch die Löwenhöhle. Der Regale-König hat das erste Duell mit dem "Neuen" im Bunde für sich entscheiden können. Aber schon jetzt ist klar: Es wird nicht das letzte Bieter-Gefecht der beiden Investoren gewesen sein.

"Die Höhle der Löwen" im TV "Die Höhle der Löwen" ist immer montags um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Tillman Schulz lässt sich keineswegs beirren. Kurz den Mund abgewischt, legt der Investor nach dem erfolglosen, am Ende "zu hochpreisigen" Pitch der drei Campingmodul-Experten Jörg Kortmann, Florian Fey und Max Müller aus Berlin ("PlugVan") nach und steigt zusammen mit Dagmar Wöhrl und Nils Glagau beim Hamburger China-Restaurant-Marktführer "Mary Kwong" mit ein. Nach einer leckeren Verkostung sind sich die drei Löwen einig, dass die vorgestellte Kochbox für Peking-Ente-Liebhaber das Zeug für eine Erfolgsstory hat. Nils Glagau bringt es treffend auf den Punkt: "Ente gut, alles gut!"

"Ihr denkt groß, aber ihr plant zu klein"

Im Anschluss scheitern die Schulfreunde Sebastian Witt und Robin Römer aus Aachen mit ihrer Augmented-Reality-App, die einen interaktiven Meinungsaustausch mit der Öffentlichkeit und Bauherren der Stadtplanung möglich machen soll ("cityscaper"). Die Gründer ernten zwar Beifall, aber für einen Deal reicht es nicht. Carsten Maschmeyer geleitet die enttäuschten Gründer mit folgenden Worten aus der Löwenhöhle: "Ihr denkt groß, aber ihr plant zu klein!"

Zu guter Letzt entert noch Wassertierfreund Dennis Vietze aus Selm das TV-Studio und präsentiert voller Stolz "den flachsten Aquarium-Mattenfilter der Welt." Voller Energie und Überzeugung legt der Gründer alles in die Waagschale und überzeugt damit vor allem DS-Legende Ralf Dümmel. "Ich gebe euch heute Butter bei die Fische!", prescht Dennis Vietze nach vorne. Ralf Dümmel zeigt mit beiden Daumen nach oben. Statt der angebotenen 15 Prozent fordert der Investor aber 25 Prozent der Firmenanteile. Die Spannung steigt. Zieht der Hanseat in der ersten Folge noch einen zweiten Deal an Land? Der "Aquakallax"-Gründer muss nicht lange überlegen: "Ralf, wir rocken das!", jubelt der Westfale. Ralf Dümmel jubelt mit. Schon zu Beginn der neuen Staffel präsentiert sich der Regale-König in Bestform.