Im Münchner "Tatort" wandeln Batic und Leitmayr durch die Welt der luziden Träume. Ein Thema, das man in Hollywood schon etwas länger auf dem Nachtschränkchen liegen hat. Hier sind sieben schlafwandlerisch schöne Klassiker zwischen Tagtraum und Nachtwache.

1. Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004)

Regie: Michel Gondry

Jim Carrey als unglücklich verliebter Protagonist Joel, Kate Winslet als Clementine, seine Ex, die er einfach nicht vergessen kann. Bis Jim/Joel sich entschließt, dem Vergessen nachzuhelfen und sich von einem Arzt per Eingriff in seine Traumwelt die Erinnerung an die Liebe zu Clementine auslöschen zu lassen. Ein zu Herzen gehender Streifen um die Kraft der Liebe in Gedanken, verschachtelt, komplex, dabei von universeller Gültigkeit.

2. Nightmare (1984)

Regie: Wes Craven

Schreckgespenst Freddy Krüger in "Nightmare". (Foto: imago/ZUMA Press)

Ein Alptraum von einem Film - und ein höchst erfolgreiches Franchise, von dem Wes Craven einst wohl kaum zu träumen wagte. Freddy Krüger (Robert Englund), mit Krallenhand, Hut und Ringelpulli, ist bis heute einer der Horrorhelden der Filmgeschichte überhaupt. Zeitlos genial, wie das Geschehen zwischen Wachzustand und Traumphase changiert, bis kaum noch klar ist, was hier Realität und was Hirngespinst ist.

3. Peter Ibbetson (1935)

Regie: Henry Hathaway

Schon in den 30er-Jahren greift man Hollywood das Sujet der luziden Träume auf. Nach einer Romanvorlage von George du Maurier sind hier Gary Cooper und Ann Harding zu sehen, als unglücklich verliebtes Paar Peter und Mary, die erst im Schlaf zueinander finden. "Kühn, lieblich, furios: ein geheimer Klassiker", so urteilt die Filmzeitschrift "Cinema".

4. Matrix (1999)

Regie: Die Wachowskis

"Matrix", ein luzider Evergreen. (Foto: imago images/Everett Collection)

Wie hieß es so schön bei Edgar Allan Poe? "All that we see or seem, is but a dream within a dream." Neo (Keanu Reeves) kann ein Lied davon singen, wenn er doch nur wüsste, auf welcher Seite der Matrix denn nun die Realität, und auf welcher Seite die Traumwelt lauert. Ein epochal luzider Evergreen, dessen Strahlkraft bis heute ungebrochen ist. "Matrix 4" startet am 4. Dezember in den Kinos.

5. Inception (2010)

Regie: Christopher Nolan

Wer bei "Matrix" an die Grenzen der Vorstellungskraft stößt, muss bei Christopher Nolans Meisterwerk darüber hinweg hechten. Zeitsprünge, Traumwelten, sich biegende Häuser, Liebe, Laster, Logiklöcher - ein Parforceritt für luzide Träumerinnen und Träumer.

6. Waking Life (2001)

Regie: Richard Linklater

Der experimentierfreudig Linklater - man denke nur an "Boyhood" mit seiner Drehzeit von brutto zwölf Jahren - zieht hier alle Register. Das fängt schon bei der visuellen Form an: Zunächst mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern gedreht, wurden die Aufnahme anschließend digital überarbeitet, was für jenen etwas unwirklichen Animationsfilm-Look sorgt. Die Geschichte selbst schließlich erscheint wie ein luzide erträumter Philosophie-Workshop, in dem sich der Protagonist mit allerlei Zeitgenossen über das Leben, die Realität und ihre Parallelwelten austauscht.

7. Traum ohne Ende (1945)

Regie: Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden, Robert Hamer

Ein Klassiker des britischen Horrorfilms, bei dem der Titel natürlich Programm ist. Im Mittelpunkt steht der Architekt Walter Craig, der in einem alten Landhaus auf mehrere Personen trifft, denen er zuvor bereits in seinen Träumen begegnet ist. Eine genial verwinkelte Charade, die zeitbedingt zwar nicht über die technischen Möglichkeiten späterer Blockbuster wie "Inception" verfügt, durch seine gekonnte Dramaturgie und eine famose Schlusspointe bis heute jedoch höchst spannend unterhält.