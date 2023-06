Seit 2020 plagen einen Mann in Sri Lanka immer wieder Unterleibsschmerzen. Alle Behandlungen bleiben ohne Erfolg. Nun zeigt sich, der 62-Jährige hat einen Nierenstein - und zwar einen gigantischen.

Ärzte im südasiatischen Inselstaat Sri Lanka haben einem 62-Jährigen den größten Nierenstein der Welt entfernt. Das Guinness-Buch der Rekorde habe dies bestätigt, teilte die srilankische Armee mit. Dem Patienten Canistus Coonge war demnach am 1. Juni in einem Militärkrankenhaus in Colombo ein 801 Gramm schwerer Nierenstein herausoperiert worden. Er war damit mehr als fünfmal so schwer wie die durchschnittliche Niere eines Mannes.

Coonges Stein war laut offizieller Vermessung 13,37 Zentimeter lang. Eine durchschnittliche Niere ist hingegen nur zehn bis zwölf Zentimeter groß. Coonge, ein Unteroffizier im Ruhestand, sagte dem Sender Swarnavahini TV, er habe bereits seit 2020 Schmerzen im Unterleib gehabt. Die Einnahme von Medikamenten habe nicht geholfen.

Ein Scan bei einer Krankenhausuntersuchung zeigte dann die Ursache für die erheblichen Schmerzen. Weil der Stein so groß war, kam nur eine operative Entfernung in Frage. "Jetzt fühle ich mich normal", sagte der Patient einige Tage nach der Operation. "Das Wichtigste für uns ist, dass die Niere trotz des Steins normal funktioniert", hob der Chirurg K. Sutharshan hervor.

Bislang hatte den Rekord des größten und schwersten Nierensteins ein 620 Gramm schweres Exemplar gehalten, das 2008 bei einem Patienten in Pakistan festgestellt worden war.

Nierensteine entstehen, wenn Mineralien und Salze in der Niere auskristallisieren und verklumpen. Das Ausscheiden von Nierensteinen kann furchtbare Schmerzen bereiten. Wenn ein Nierenstein zu groß ist, muss er operativ entfernt werden.