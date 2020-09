In der niedersächsischen Stadt Löningen infiziert sich fast eine komplette Fußballmannschaft mit dem Coronavirus. Um die Ausbreitung einzudämmen, verhängt der Landkreis Cloppenburg neue Kontaktbeschränkungen: Unter anderem ist Mannschaftsport verboten, Treffen in Vereinsheimen sind untersagt.

In mehreren Gemeinden des niedersächsischen Landkreises Cloppenburg haben die Behörden schärfere Hygieneregeln erlassen, um einen Corona-Ausbruch einzudämmen. Nach einem bedenklichen Anstieg der Infektionszahlen sind Treffen mit mehr als sechs Menschen aus mehr als zwei Haushalten in den betroffenen Gemeinden ab Samstag wieder untersagt, wie Landrat Johann Wimberg mitteilte. Verwandte sind davon ausgenommen. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 4. Oktober.

In den betroffenen Gemeinden müssen zudem alle Gaststätten ab 22 Uhr schließen. Im gesamten Kreisgebiet sind darüber hinaus bis auf Weiteres die Ausübung von Mannschaftssport sowie jegliche Zusammenkünfte in Vereinsheimen, Dorfgemeinschaftshäusern und ähnlichen Räumlichkeiten verboten.

Zuvor hatte das niedersächsische Gesundheitsministerium in Hannover mitgeteilt, dass in Cloppenburg ein wichtiger Grenzwert bei den Neuinfektionen überschritten worden ist. In den vergangenen sieben Tagen seien auf 100.000 Einwohner 61,5 neue Infektionen bekanntgeworden. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 müssen verstärkte Infektionsschutzmaßnahmen eingeleitet werden.

Der Anstieg im Landkreis geht vor allem auf Ausbrüche in der Stadt Löningen zurück. Dort war vergangene Woche fast eine komplette Fußballmannschaft samt Trainer positiv getestet worden, es gab nach Angaben des Kreises auch Fälle in einem Altenheim und in Schulen. Dazu kommen noch die drei Nachbargemeinden Lastrup, Essen und Lindern. In diesen gelten nun die neuen Einschränkungen.