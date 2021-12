Die Booster-Kampagne läuft auf Hochtouren und auch bei den Erstimpfungen ist in Bewegung - wie kann es da sein, Deutschland schon wieder zu wenig Impfstoff hat? Gesundheitsminister Lauterbach will seinem Amtsvorgänger keine Vorwürfe machen. Der Mangel sei aber - insbesondere bei Biontech - schon jetzt spürbar.

Bei der Impfkampagne ist nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der Biontech-Impfstoff bereits derzeit knapp bemessen. "Wir können in der nächsten Woche 1,2 Millionen Dosen Biontech für ganz Deutschland ausliefern, in der Woche darauf 800.000 Dosen und dann noch einmal 1,2 Millionen Dosen", sagte Lauterbach am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2021". "Das ist aber viel weniger als das, was die Ärztinnen und Ärzte jede Woche abrufen."

Lauterbach erläuterte: "Das sind schon Reserven. Wir schütten hier alles aus. Denn die Kampagne muss ja laufen so gut, wie sie kann." Am Dienstagabend hatte Lauterbach in der ARD bereits von einem "Impfstoffmangel" fürs erste Quartal 2022 gesprochen. Als Reaktion will die neue Bundesregierung nun mehr als 90 Millionen Biontech-Impfstoff nachkaufen, sowohl bei den Herstellern als auch im Ausland.

Aus der CDU kam der Vorwurf, Lauterbach rufe "Feuer", um dann Feuerwehr zu spielen. "Obwohl er weiß, dass es gar nicht brennt", schrieb der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge an seine Fraktionskollegen. Es handle sich um "ein durchsichtiges politisches Manöver, um die SPD von der Großen Koalition abzusetzen". Es seien genug Impfdosen vorhanden.

"Ich wünschte, die Zahlen der Union wären richtig", konterte Lauterbach am Abend im ZDF. Die Mitteilung über Impfstoffknappheit sei kein Vorwurf gegen seinen Vorgänger Jens Spahn. Über das ganze Jahr hinweg sei auch genug Impfstoff vorhanden gewesen - aber nicht für eine sehr schnelle Boosterkampagne.

Nachschub soll aus Osteuropa kommen

Zu den rund drei Millionen verfügbaren Biontech-Dosen in den kommenden drei Wochen sagte der SPD-Politiker, er habe die verfügbare Menge gestückelt. Der Gedanke dabei sei, dass in der kommenden Woche viel, in der Weihnachtswoche etwas weniger und dann wieder mehr geimpft werde. "Mehr ist schlicht nicht da", so Lauterbach. "Die Ärzte, die jetzt mehr bestellen, die können wir nicht bedienen." Er versuche jetzt, "notfallmäßig Impfstoff aus osteuropäischen Ländern zurückzukaufen." Das dorthin gelieferte Serum könne zum Teil nicht verimpft werden.

Beim Impfstoff von Moderna seien derzeit noch ausreichende Mengen vorhanden. Hier sei das Problem, dass die Mengen ab Januar sehr stark absänken. "Was wir jetzt noch gesichert haben, das sind 1,5 Millionen Dosen pro Woche. Und somit muss ich etwas tun."

Lauterbach hatte direkt nach seinem Amtsantritt vergangene Woche eine Inventur über die verfügbaren Impfstoffmengen veranlasst. Bei der Gesundheitsministerkonferenz am Dienstag informierte er dann seine Länderkollegen über die Engpässe. "Für das gesamte 1. Quartal ist viel zu wenig Impfstoff gekauft worden. Die Mengen reichen nicht, um die Boosterimpfkampagne zu fahren", sagte Lauterbach in der Konferenz. Der Mangel werde im Januar auftreten, im Februar und März sei die Situation nicht besser. Gleichzeitig erklärte Lauterbach, er versuche die Lücken durch Zukäufe zu schließen.

Hausärzteverband sorgt sich um Impfbereitschaft

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, äußerte sich derweil unglücklich über die Kommunikation des drohenden Impfstoffmangels. "Als Ministerium ausschließlich das Problem zu melden ohne dazuzusagen, was man konkret tut, um das zu ändern, ist problematisch und wirkt sich auch auf die Impfbereitschaft aus", sagte Weigelt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die einen bekommen Angst, dass sie nicht mehr geboostert werden können, die anderen nehmen Abstand von der Impfung, weil sie das Gefühl haben, es bringt nichts, sich darum zu bemühen." Das helfe nicht, sagte der Hausärzte-Vertreter. "Die Botschaft muss sein, wir schaffen den Impfstoff ran."

Für Donnerstagmorgen ist eine weitere Konferenz mit den Länderressorts angesetzt, am Nachmittag will sich Lauterbach auch öffentlich zu den Beschaffungsbemühungen äußern. Schon am Mittwochabend wurde bekannt, dass der Bund 92 Millionen weitere Dosen bei Biontech und über EU-Verträge kaufen will.