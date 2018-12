Toter bei Schießerei in Wiener Innenstadt

Am helllichten Tag werden zwei Menschen in der Wiener City mit Kopfschüssen regelrecht hingerichtet. Eine Person stirbt noch am Tatort, eine weitere wird schwer verletzt. Die Polizei hat die Innenstadt abgeriegelt und eine Fahndung eingeleitet.

In der Wiener Innenstadt hat es am Mittag eine Schießerei gegeben. Dabei wurde ein Mensch getötet, eine weitere Person schwer verletzt. Wie das Portal "OE24" berichtet, sollen die Schüsse im Bereich des Lugeck, nahe dem Kult-Lokal "Figlmüller" gefallen sein. Die Polizei schließt einen Terroranschlag aus und vermutet einen kriminellen Hintergrund. "Es dürfte sich um eine gezielte Straftat handeln", schrieb die Polizei auf Twitter.

Offenbar wurden beide Personen mit Kopfschüssen niedergestreckt, wie "OE24" schreibt. Insgesamt sollen fünf Schüsse gefallen sein. Die Polizei fahndet nach einem Täter. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Innenstadt wurde nach der Tat abgeriegelt.

Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass gegen 13.30 Uhr zwei Personen mit Schussverletzungen in der Innenstadt gefunden wurden. Ein Opfer sei demzufolge noch am Tatort gestorben. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestehe den Behörden zufolge nicht.

Wie Restaurantbetreiber Thomas Figlmüller "OE24" gegenüber erzählte, sollen sich Opfer und Täter gekannt haben. Demnach sollen die Beteiligten zuvor gemeinsam in seinem Lokal gespeist haben, ehe sich die Situation im Freien zuspitzte. Ein weiterer Zeuge berichtet, Opfer und Täter hätten sich in einer slawischen Sprache unterhalten.