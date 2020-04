Zuletzt bessert sich die Coronavirus-Lage in Deutschland so weit, dass erste Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Diese positiven Trends halten auch am Wochenende an: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen und der aktiven Fälle gehen weiter zurück.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Deutschland auf 154.606 gestiegen. Das sind 2240 Infektionen mehr als am Vortag, aber eine weitere Fortsetzung eines positiven Trends: Noch vor drei Wochen wuchs die Zahl der täglichen Neuinfektionen täglich um beinahe 6000.

Auch andere Zahlen untermalen die positive Entwicklung: So liegt die Zahl der aktiven Infektionen derzeit bei 44.563. Das sind fast 1000 weniger als am Vortag. Die Zahl der Toten stieg derweil um 205 auf insgesamt 5667.

Zuletzt hatte sich die Epidemie-Lage in Deutschland bereits so weit gebessert, dass Bund und Länder erste Beschränkungen aufgehoben haben. Seit vergangenem Montag dürfen Geschäfte wieder öffnen, sofern sie maximal 800 Quadratmeter Fläche haben und für die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sorgen. Durch die Lockerungen wächst nun aber vielerorts die Sorge vor einer zweiten Viruswelle.

"Ich mache mir große Sorgen, dass wir Ende April feststellen, dass wir wieder weiter in die Krise reingerutscht sind", sagte der CDU-Politiker Tobias Hans der "Rheinischen Post". "Dann müsste es einen zweiten Lockdown geben, der mit Sicherheit schärfer wird als der erste."

Der Virologe Christian Drosten warnt davor, dass die bisherigen Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus missbraucht werden könnten. "Dieser Erfolg wird jetzt aber missbraucht als Argument, dass man das alles doch hätte lassen können", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" mit Blick auf Behauptungen, die Kontaktsperren seien angesichts einer schon früh unter den Wert eins gefallenen Reproduktionsrate unnötig gewesen.