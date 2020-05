Nach langem Ringen können sich Bundesregierung und -länder doch grundsätzlich auf eine Verlängerung der geltenden Kontaktregeln verständigen. Geschlossenheit sieht allerdings anders aus. Mehrere Länder nehmen sich Sonderregeln heraus.

Bund und Länder haben sich grundsätzlich darauf verständigt, dass die Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 29. Juni verlängert werden. Dazu gehört, dass sich ab dem 6. Juni maximal zehn Menschen oder Angehörige zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen, wie mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise berichten. Verabredet wurde der Kompromiss von den Staatskanzleien der Länder und dem Kanzleramt. Stundenlange Beratungen am Montag waren zunächst ergebnislos geblieben.

Den Ländern solle mit dem Beschluss auch die Möglichkeit gegeben werden, je nach Infektionsgeschehen bei der bestehenden restriktiveren Regelung zu bleiben, hieß es aus Regierungskreisen. Allerdings scherte Thüringen aus: Das Bundesland, das eine Aufhebung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen ab dem 6. Juni bekanntgegeben hatte, unterstrich seine abweichende Meinung in einer umfassenden Protokollerklärung.

Thüringen will anders als die anderen Bundesländer nur noch regional gültige Vorschriften machen. Man behalte sich vor, abweichende Regelungen für den Aufenthalt im öffentlichen Raum zu beschließen, sofern dies das Infektionsgeschehen zulasse. Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte zuvor erklärt, staatliche Verordnungen seien Noteingriffe, die nur berechtigt seien, wenn das Infektionsgeschehen das erfordere.

Merkel war für Verlängerung

Aus Regierungskreisen in Erfurt hieß es zudem, auch andere Bundesländer hätten abweichende Regelungen angekündigt, auch restriktivere. So sollen auch in Sachsen schon ab dem 6. Juni Auflagen wegfallen. Endgültig will das Kabinett in der kommenden Woche darüber befinden. Anstelle von Verboten soll es künftig Gebote geben, so wie es auch Ramelow vorschwebt.

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte dagegen gewarnt: "Wer glaubt, Corona verschwindet langsam, ist im besten Falle naiv", sagte er in München. Mit Skepsis reagierte er auf das Auseinanderdriften der Länder. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich für eine Verlängerung ausgesprochen. Fortschritte sollten nicht gefährdet werden. Die Kontaktbeschränkungen galten bislang bis zum 5. Juni.