Dreyer will Shopping mit Termin erlauben

Rheinland-Pfalz öffnet ab März Dreyer will Shopping mit Termin erlauben

Malu Dreyer will den Einzelhandel vorsichtig öffnen.

Friseure, Blumenläden, Außenbereiche von Zoos und Gartenmärkten - Rheinland-Pfalz setzt viele Vereinbarungen der Bund-Länder-Konferenz um. Landeschefin Dreyer will aber auch den Einzelhandel wieder öffnen: mit vorheriger Terminvergabe, Personenobergrenze und Lüftungspause.

Rheinland-Pfalz will in der kommenden Woche seinen Einzelhandel vorsichtig wieder öffnen. Aus der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung geht hervor, dass gewerbliche Einrichtungen auch nach dem 1. März generell für den Kundenverkehr geschlossen bleiben. Eine Ausnahme gilt laut dem ntv vorliegenden Entwurf dann, wenn Einzeltermine vergeben werden. Einzelheiten will Ministerpräsidentin Malu Dreyer um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz vorstellen.

Demnach müssen die Geschäfte sicherstellen, dass "höchstens einem Kunden oder einer Kundin sowie einer weiteren Person aus dessen oder deren Hausstand zeitgleich Zutritt gewährt wird". Zwischen den Terminen muss ein zeitlicher Abstand von mindestens 15 Minuten zum Lüften und Desinfizieren eingehalten werden. Alle Kontakte müssen erfasst werden. Nach ntv-Informationen gilt die Verordnung unabhängig von der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März.

Darüber hinaus will die rheinland-pfälzische Landesregierung wie geplant neben Friseuren auch weitere hygienische Einrichtungen öffnen. Dazu gehören Angebote der medizinischen Fußpflege. Friseure müssen den Kundenstrom wie bereits im Herbst durch vorherige Terminvereinbarung steuern. Neu ist, dass während des Termins eine medizinische Maske getragen werden muss oder eine Maske der höheren Standards KN95, N95 oder FFP2. Kosmetikstudios, Massagesalons, Tattoo- oder Piercing-Studios und ähnliche Betriebe bleiben geschlossen.

Fahrschulen können öffnen, Zoos auch

Wie zu erwarten war, dürfen ab 1. März auch Blumenläden öffnen. Gärtnereien und Gartenmärkte können zudem in ihren Außenbereichen Kunden empfangen, sofern sich das Angebot auf den typischen Gartenbau oder Pflanzenverkauf beschränkt.

Auch zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche Einrichtungen in Rheinland-Pfalz können ab nächster Woche wieder ihre Außenbereiche öffnen. Voraussetzung sind vorherige Besuchstermine. Die Auslastung ist auf maximal 25 Prozent der regulär zulässigen Kapazität begrenzt. Für Besucher gelten Abstandsgebot und Maskenpflicht.

Fahrschulangebote dürfen ebenfalls geöffnet werden. Es gilt eine Pflicht für medizinische Masken oder Masken der höheren Standards KN95, N95 oder FFP2.