Nachfolger für Solheim: Flasbarth will neuer UN-Umweltchef werden

Überraschend muss der Posten des Unep-Chefs neu besetzt werden, weil der bisherige wenig Rücksicht auf den Klimaschutz nahm. Damit kommt erneut ein deutscher Kandidat ins Gespräch, der schon einmal für den Posten gehandelt wurde.

Nach Klaus Töpfer und Achim Steiner könnte erneut ein Deutscher Chef des UN-Umweltprogramms Unep werden. Das Bundeskabinett stimmte einer Kandidatur des langjährigen Staatssekretärs im Umweltministerium, Jochen Flasbarth, zu. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums.

Flasbarth soll damit Nachfolger des Norwegers Erik Solheim werden. Der ehemalige norwegische Umweltminister stand seit Juni 2016 an der Spitze der in Nairobi angesiedelten Organisation. Eine UN-Untersuchung ergab, dass Solheim fast 500.000 Dollar (439.000 Euro) für Reisen ausgegeben und ungerechtfertigte Aufwendungen geltend gemacht hatte - zu einer Zeit, in der die Vereinten Nationen mit schrumpfenden Finanzmitteln kämpfen. Seine Reisefreude brachte Solheim zudem den Vorwurf ein, er nehme wenig Rücksicht auf die Umwelt und die Reduzierung von CO2-Emissionen.

Zweiter Anlauf

Über die Personalie wollen die UN bis Frühjahr 2019 entscheiden. Es wird allerdings mit weiteren Kandidaten gerechnet. Flasbarth hatte sich bereits im Jahre 2016 um den prestigeträchtigen Posten beworben, unterlag damals aber gegen Solheim.

Der 56-jährige Flasbarth war bereits unter Umweltministerin Barbara Hendricks beamteter Staatssekretär und zuvor Leiter des Umweltbundesamtes. Er gilt als treibende Kraft für einen stärkeren Klima- und Umweltschutz in Deutschland und Kopf hinter zahlreichen Vorstößen des Ministeriums. Dies gilt auch für Überlegungen zu einer Abgabe auf CO2 etwa auf Benzin oder Heizöl, die bei der Union sowie im Wirtschafts- und Verkehrsministerium auf Widerstand treffen. Er gilt zudem in der Naturschützerszene als gut vernetzt.

Das UN-Umweltprogramm Unep wird von der kenianischen Hauptstadt Nairobi aus geleitet.

Quelle: n-tv.de