Gedenken an Kriegsende Krenz, Schröder und Chrupalla in russischer Botschaft empfangen

Beim Empfang in der russischen Botschaft trafen die AfD-Mitglieder Chrupalla und Gauland unter anderem auf Egon Krenz und Gerhard Schröder. (Bild von Juni 2022)

Die russische Botschaft in Berlin gedenkt des Jahrestags des Kriegsendes und begrüßt eine illustre Mischung an Gästen: Neben Egon Krenz ist auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder zu Gast. Für provokante Aussagen sorgt AfD-Chef Chrupalla, aber nicht nur er.

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat an einem Empfang der russischen Botschaft in Berlin zum 78. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg teilgenommen. "Ja, ich war gemeinsam mit Alexander Gauland, wie sicherlich alle Fraktionsvorsitzenden, zum Empfang in die Russische Botschaft eingeladen", sagte Chrupalla.

Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" über die Teilnahme deutscher Politiker an dem Empfang am Dienstag berichtet, an dem viele andere aber aus Protest gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht teilgenommen hätten. Mit dabei waren laut dem Bericht etwa auch Altkanzler Gerhard Schröder mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim, der frühere SED-Generalsekretär Egon Krenz und Klaus Ernst von der Linkspartei.

Der 9. Mai sei bis vor Kurzem ein Gedenktag gewesen, "an dem deutsche Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien selbstverständlich teilnahmen", führte der AfD-Politiker aus. "Diesen Dialog sollte man in Krisenzeiten nicht abreißen lassen." Aussöhnung sei gerade an solchen historisch bedeutsamen Tagen wichtig. "Dabei war es mir wichtig, die deutsche Sicht auf Geschichte und Gegenwart selbstbewusst darzulegen", sagte Chrupalla.

Er hatte im März in einer Bundestagsdebatte gesagt: "Aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner, und dieser Gewinner, der heißt USA." Der CDU-Abgeordnete Knut Abraham hatte der AfD-Fraktion im Februar vorgeworfen: "Sie sprechen von Frieden, aber in Russland sind Sie fester Bestandteil von Putins Propaganda und damit auch von der Kriegsmaschinerie."

Botschafter beklagt "Russophobie"

Während des Empfangs verglich der russische Botschafter, Sergej Netschajew, eine angebliche "Russophobie" mit einem "Wiederaufleben des Nazismus". Laut "Berliner Zeitung" warnte er davor, dass "Versuche unternommen, die Geschichte zu verfälschen, um sie der aktuellen politischen Agenda anzupassen, um die Opfer und die Schlächter, die Sieger und die Besiegten gleichzusetzen". In manchen Ländern würden "Nazis und ihre Handlanger als Nationalhelden gepriesen", so Netschajew.

Russland versucht seit Langem, seinen Überfall auf die Ukraine mit dem Kampf gegen Nazis zu begründen. Demnach seien die Eliten in Kiew faschistoide Gruppen. Damit soll vor allem in der russischen Bevölkerung der Eindruck erweckt werden, Russland kämpfe aktuell für eine genauso ehrenvolle Sache wie zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Tatsächlich verfolgt der russische Präsident Wladimir Putin jedoch eine Expansionspolitik, um Teile der nach 1990 zerfallenen Sowjetunion wieder an Russland anzubinden. Zudem unterstellt er der Ukraine, keine eigenständige Kultur zu besitzen, sondern russisch zu sein.