Mit Luftanschlägen und Bodenoffensiven greift Israel die Hamas-Terroristen im Gazastreifen an. Gebäude und Zivilisten fallen den Angriffen dabei ebenfalls zum Opfer.

Nach dem Terrorangriff am 7. Oktober geht Israel mit Luftangriffen gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Die Mehrheit der Deutschen hat dafür Verständnis. Weniger einverstanden sind die Bundesbürger mit der deutschen Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung.

In der Frage, ob die Enthaltung Deutschlands bei der UNO-Vollversammlung zur Resolution über einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen richtig war, sind sich die Deutschen uneinig. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer. Außenministerin Annalena Baerbock begründete die Entscheidung anschließend damit, dass der Terrorüberfall der Hamas auf Israel in der Resolution nicht verurteilt wird.

Der Ansicht stimmen der Umfrage zufolge 39 Prozent der Bundesbürger zu. 30 Prozent sind dagegen der Meinung, Deutschland hätte die Resolution in dieser Form ablehnen sollen. Nur 24 Prozent finden, dass Deutschland der Resolution hätte zustimmen sollen.

Dass Deutschland mit der Enthaltung richtig gehandelt hat, meinen neben den Ostdeutschen am ehesten die Anhänger der SPD (48 Prozent) und der Grünen (44 Prozent). Deutlich weniger Befragte halten unter den FDP-Anhängern die Enthaltung Deutschlands für richtig (17 Prozent), während eine Mehrheit von ihnen meint, Deutschland hätte die Resolution ablehnen sollen (55 Prozent). Von den AfD-Anhängern ist dagegen fast die Hälfte davon überzeugt, Deutschland hätte der Resolution in der UNO-Vollversammlung zustimmen sollen.

Mehrheit hat Verständnis für Bodentruppen-Einsatz

Auf den Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober reagiert die israelische Armee seit vier Wochen mit Luftschlägen gegen die Hamas im Gazastreifen und geht auch mit Bodentruppen gegen die Terroristen vor. Trotz der Kritik von Hilfsorganisationen und anderen Ländern, dass dabei Tausende von Zivilisten sterben, hat in Deutschland eine deutliche Mehrheit von 62 Prozent Verständnis für dieses Vorgehen. 31 Prozent gaben dagegen an, kein Verständnis zu haben.

Vor allem Ostdeutsche sowie Anhänger der AfD zeigen für Israels Vorgehen im Gazastreifen kein Verständnis. Das gaben 42 Prozent der Ostdeutschen im Vergleich zu 29 Prozent der Westdeutschen an. Bei den Anhängern der Ampel-Parteien ähneln sich die Ergebnisse mehr: Während 69 Prozent der SPD-Anhänger Verständnis für Israels Angriffe zeigen, sind es bei den Grünen mit 73 Prozent und der FDP mit 76 Prozent nur wenige Prozentpunkte mehr. Unter CDU-Anhängern findet Israels Verteidigungsschlag 70 Prozent Zustimmung, bei den AfD-Anhängern nur 46 Prozent.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 3. und 16. November erhoben. Datenbasis: 1003 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: plus/minus 3 Prozentpunkte.

Weitere Informationen zu Forsa hier.

Forsa-Umfragen im Auftrag von RTL Deutschland.