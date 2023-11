Bei früheren Kriegen hätten Israel und die Hamas tägliche Feuerpausen vereinbart, sagt der frühere UNRWA-Chef im Gazastreifen, Matthias Schmale. Dieses Mal nicht: "Wenn man sich jetzt die Zahl der Toten ansieht - nicht nur unter den Palästinensern, natürlich auch vom 7. Oktober -, dann habe ich den Eindruck, dass beide Seiten weitaus weniger Wert auf den Schutz der Zivilbevölkerung legen."

ntv.de: Sie haben sicher noch Kontakte zu früheren Kollegen im Gazastreifen. Was hören Sie von denen?

Matthias Schmale: Ich höre von Kolleginnen, Kollegen und Freunden vor allem zwei Sachen. Das eine ist nackte Angst. Ich war 2021 während des letzten Krieges vor Ort. Da gab es das natürlich auch. Aber dieser Krieg ist anders: Die Zahl der Toten, der zerstörten Gebäude ist viel höher. Insbesondere Eltern haben Angst, dass ihre Kinder die nächste Stunde, die nächste Nacht nicht überleben. Das habe ich vor zwei Jahren so nicht empfunden. Wenn es Krieg gibt, ist immer Angst da, aber nicht in diesem Ausmaß. Das Zweite: Das Leben im Gazastreifen ist zu einem Überlebenskampf geworden. Das Essen geht aus, sauberes Wasser ist nicht mehr in ausreichender Menge verfügbar. Schon vor zwei Wochen sprachen die Leute dort davon, dass sie höchstens einen Liter pro Tag zur Verfügung haben - für Waschen, Trinken, Kochen. Auch die medizinische Versorgung ist nicht mehr gewährleistet. Und da geht es nicht nur darum, dass Verletzte keinen Zugang zu Krankenhäusern haben, auch Krebspatienten können nicht mehr versorgt werden.

Matthias Schmale war von 2017 bis 2021 UNRWA-Direktor im Gazastreifen. Die UNRWA ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Seit 2021 ist Schmale UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten in Nigeria. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Seit anderthalb Wochen kommen Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah. Hat sich die Lage dadurch etwas entspannt?

Mein Eindruck ist, dass dies bislang eher ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Mein letzter Stand war, dass etwa 100 Lastwagen angekommen sind, vielleicht sind es mittlerweile etwas mehr. Zu meiner Zeit brauchten wir 50 bis 100 Laster am Tag, um die Nahrungsmittelhilfe für etwas über eine Million Menschen zu gewährleisten. Wenn nun über einen Monat hinweg 100, vielleicht 200 Lastwagen kommen, dann kann man sich ausmalen, wie unterversorgt der Gazastreifen derzeit ist.

Wie viele Menschen arbeiten im Gazastreifen für die UNRWA?

Vor zwei Jahren waren es 13.000, das ist wohl noch immer so. Die meisten davon im Bildungswesen; UNRWA betreibt etwa 280 Schulen im Gazastreifen. Weitere 1000 Mitarbeiter sind Ärzte und Krankenschwestern in unseren 22 Gesundheitszentren. Noch einmal 1000 Leute arbeiten für das humanitäre Hilfsprogramm, also etwa in der Verteilung der Lebensmittel.

Israel hat die Bewohner des Gazastreifens aufgefordert, in den Süden zu gehen. Gibt es noch UNRWA-Mitarbeiter in Gaza-Stadt im Norden?

Das Management und die ausländischen Mitarbeiter sind derzeit in Rafah, wo wir ein riesiges Logistikzentrum haben. Ein Teil der einheimischen Mitarbeiter ist wohl nicht in den Süden gezogen. Als der Krieg angefangen hat, haben die Schulen zugemacht. Aber in Kriegszeiten sind unsere Schulen oft Notunterkünfte. Dort wird dann eine Basis-Gesundheitsversorgung angeboten und Lebensmittel werden verteilt, sofern welche da sind. In sehr begrenztem Maßstab läuft das weiter.

UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini hat eine Feuerpause gefordert. Wie soll die aussehen, wenn Hamas und Islamischer Dschihad ununterbrochen Raketen auf Israel abfeuern?

2021 gab es auch keine Feuerpausen. Aber damals war gleich zu Beginn von israelischer Seite durchgesickert, dass der Krieg maximal zwei Wochen dauern würde. In den Kriegen zuvor hatte es immer Feuerpausen gegeben, die zwischen Israelis und Hamas beziehungsweise dem Islamischen Dschihad abgesprochen wurden: Zwei Stunden pro Tag wurde von beiden Seiten nicht gefeuert, meist haben sich auch alle daran gehalten, weil alle ein Interesse daran haben, dass humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Aber Sie haben recht, Feuerpausen machen nur Sinn, wenn es eine Übereinkunft zwischen beiden Seiten ist.

Haben wirklich alle ein Interesse an humanitären Feuerpausen? Sind nicht möglichst viele zivile Opfer auch unter den Palästinensern zentraler Teil der Strategie der Hamas?

Das kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. Es sieht natürlich im Moment ganz klar so aus, dass Hamas egal ist, welchen Preis die Zivilbevölkerung zahlt. Ich kann nur auf der Basis meiner Erfahrungen sprechen. Beim Krieg 2021 war es so, dass beide Seiten das Leid der Zivilisten begrenzen wollten. Wenn man sich jetzt die Zahl der Toten ansieht - nicht nur unter den Palästinensern, natürlich auch vom 7. Oktober -, dann habe ich den Eindruck, dass beide Seiten weitaus weniger Wert auf den Schutz der Zivilbevölkerung legen.

Für die Hamas dürfte die Zahl der Toten auch Teil ihres Informationskrieges sein. Können Sie einschätzen, wie verlässlich die Zahlen sind, die das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium verbreitet?

In der Vergangenheit haben wir die Zahlen des Gesundheitsministeriums mit Zeitverzögerung überprüfen können. Dabei stellte sich heraus, dass die Angaben mehr oder weniger verlässlich waren. Denn die Führung des Gesundheitsministeriums ist Hamas, aber viele Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Ärzte, die Krankenschwestern, die die Zahlen liefern, die sind nicht in den Informationskrieg verwickelt. Ob das auch aktuell so ist, kann ich nicht beurteilen. Mir geht nur durch den Kopf, dass die Zerstörung unbestritten ziemlich massiv ist. Insofern glaube ich schon, dass die Zahlen realistisch sind. Man kann in einem so eng bevölkerten Gebiet nicht so massiv bombardieren und die Zahlen der toten Zivilisten gering halten.

Auch wenn Sie kein Militärexperte sind: Soll denn Israel aus Ihrer Sicht darauf verzichten, die Hamas zu bekämpfen? Und wie soll Israel dann seine Bürger vor den Raketen der Hamas und vor Massakern wie am 7. Oktober schützen?

Ich bin in der Tat kein Militärexperte und kann darauf keine schlüssige Antwort geben. Ich kann nur ein paar Überlegungen liefern. 2021 war der Ansatz der Israelis - das zu kommentieren hat mich ja den Job gekostet -, die Angriffe auf gezielte Präzisionsschläge mit möglichst wenig Kollateralschäden zu begrenzen. Damals waren nach elf Tagen 250 Zivilisten tot, darunter 60 Kinder aus unseren Schulen. Als humanitärer Mitarbeiter der UNO finde ich es schwer nachzuvollziehen, dass der Tod von 60 Kindern gerechtfertigt ist. Aber dieses Mal sind im gleichen Zeitraum mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen, wenn man den Zahlen glaubt, davon die meisten Kinder und Frauen. Ich finde die Frage berechtigt, ob hier die Verhältnismäßigkeit stimmt. Ich bestreite Israel nicht das Recht, sich zu verteidigen und militärisch gegen Hamas vorzugehen. Ich verstehe auch, dass Israel auf den schrecklichen 7. Oktober reagiert. Aber kann man wirklich vertreten, dass mittlerweile mehr als 3000 Kinder tot sind? Aus meiner Sicht nicht. Und: Krieg kann die Sicherheit Israels nicht garantieren. Denn was geht in den Köpfen der Bewohner von Gaza vor, die das Sterben mitansehen? Kann man davon ausgehen, dass die einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn es gelingen sollte, Hamas auszulöschen? Dass sie einfach vergessen, was ihren Nachbarn, Freunden und Angehörigen passiert ist? Aus meiner Sicht werden hier neue Sicherheitsrisiken für Israel geschaffen.

Die Hamas organisierte 2021 Proteste gegen Matthias Schmale, nachdem dieser in einem Interview die Luftangriffe des israelischen Militärs auf den Gazastreifen "präzise" genannt hatte. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

Sie haben es angesprochen, die UNRWA hat Sie aus Gaza abgezogen, nachdem die Hamas Ihnen Parteinahme für Israel vorgeworfen hatte. Bestimmt die Hamas, wer für die UN in den Gazastreifen geht?

So kann man das nicht sagen. Hamas hat schon ein gewisses Interesse daran, dass es humanitäre Hilfe im Gazastreifen gibt. Dazu gehört, dass UNRWA und die anderen Organisationen relativ unabhängig arbeiten können. Dazu gehört auch, wie international üblich, dass die örtlichen Behörden den ausländischen Mitarbeitern einen gewissen Schutz geben - wobei man "Behörden" mit Blick auf den Gazastreifen in Anführungszeichen setzen muss. Es war schon so, dass die Hamas-Polizei dafür gesorgt hat, dass gegen uns keine Angriffe verübt wurden. Als es zum Konflikt kam, erklärte Hamas nur: Für die Sicherheit von Herrn Schmale stehen wir nicht mehr gerade. Meine Führung hat daher entschieden, dass das Risiko für mich zu groß war. Faktisch hat Hamas mich also rausgeworfen. Aber wir haben nie um Genehmigung gefragt, wenn wir Leute in den Gazastreifen geschickt haben.

Peter Hansen, von 1996 bis 2005 Chef der UNRWA, hat sich Ärger eingehandelt, als er 2004 sagte, die Hamas sei "eine politische Organisation", nicht jedes Mitglied sein "ein Militanter" und die UNRWA schließe Menschen nicht aufgrund ihrer politischen Überzeugungen aus. Arbeiten Hamas-Mitglieder für die UNRWA?

Ich habe es zu meiner Zeit so empfunden, dass die Hamas - ähnlich wie die IRA in Nordirland - aus einem militärischen Apparat und einer politischen Bewegung besteht.

Sinn Féin galt bis zur Entwaffnung der IRA deren politischer Arm.

Ich glaube, für Nordirland wurde zugestanden, dass Sinn Féin und die IRA nicht immer identische Ansätze und Ansichten darüber hatten, was in Irland passiert. Ich werde oft gefragt: Mussten Sie mit Hamas zusammenarbeiten, wie sah das aus? Ich hatte schon ein paar Kontakte, und im Tagesgeschäft gab es dort pragmatische Leute, mit denen man arbeiten konnte, die in erster Linie am Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser interessiert waren statt an einem islamischen Staat und der Auslöschung Israels. Heute, nach den Schrecken vom 7. Oktober und den Äußerungen aus der Hamas-Führung seither, ist es außerordentlich schwierig, eine solche Differenzierung aufrechtzuerhalten. Aber zu meiner Zeit konnte ich diesen Unterschied nachvollziehen.

Sie haben gefragt, ob UNRWA Hamas-Mitglieder beschäftigt hat. In meinen vier Jahren im Gazastreifen haben wir nicht bewusst Leute eingestellt, von denen wir wussten, dass sie Hamas-Mitglieder sind. Aber es gab bei Einstellungsgesprächen auch keine Gesinnungstests, sondern wir haben Bewerber auf Kompetenz abgeklopft. Wir sind eingeschritten, wenn Lehrkräfte oder Ärzte sich nicht an die UNO-Vorschriften gehalten haben. Ich habe damals insgesamt sieben Leuten gekündigt - aber in der Regel nicht, weil sie Hamas-Mitglieder waren, da gab es nur ein oder zwei Fälle.

Vor allem aus Israel wird der UNRWA immer wieder vorgeworfen, dass an den Schulen der Organisation im Gazastreifen Schulbücher verwendet werden, die antiisraelische Inhalte haben.

Die UNRWA arbeitet in insgesamt fünf Gebieten, darunter Libanon und Jordanien. Seit wir Schulen betreiben, haben wir immer die Schulbücher des jeweiligen Gastlandes benutzt, beziehungsweise der jeweiligen Gastbehörde. Wir verwenden also die Schulbücher, die die Palästinensische Autonomiebehörde herausgibt. Nebenbei: finanziert mit deutschen Geldern. Natürlich sind wir als UNRWA damit nicht aus der Verantwortung, und wir hatten und haben eine Abteilung in Amman, die ausschließlich damit beschäftigt ist, Qualität und Inhalte der von uns benutzten Schulbücher zu untersuchen - mit Blick auf das pädagogische Vorgehen, aber auch, was Aufruf zu Hass und zur Zerstörung Israels anbetrifft. Die Kollegen aus dieser Abteilung haben mir immer gesagt, dass maximal fünf Prozent der Seiten in den Schulbüchern problematisch seien, der größte Teil davon unter pädagogischen Gesichtspunkten. Es gab also problematische Stellen - antisemitische Sachen, Aufrufe zu Gewalt, die Verherrlichung von Killern. Wir haben deshalb ein System entwickelt, wie unsere Lehrer mit solchen Stellen umgehen - sie auslassen oder kritisch thematisieren. Nach meiner Einschätzung hat das insgesamt funktioniert.

Durch die Angriffe der israelischen Armee wurde zuletzt häufiger von der Situation im Flüchtlingslager Dschabalia berichtet. Nach Angaben der UNRWA gibt es dort mehr als 100.000 registrierte Flüchtlinge. Wenn man den Begriff "Flüchtlingslager" hört, stellt man sich meist Zeltstädte vor. Warum werden Siedlungen wie Dschabalia bis heute als Flüchtlingslager bezeichnet?

Als ich bei der UNRWA angefangen habe, habe ich zunächst im Libanon gearbeitet. Wenn ich ehrlich bin, war ich auch verwundert, als ich damals zum ersten Mal in einem Flüchtlingslager war. Ich hatte erwartet, Zelte vorzufinden. Diese Siedlungen gehen auf Flüchtlingslager im traditionellen Sinn zurück. Im Laufe der Zeit sind daraus Wohngebiete geworden, die zum Teil an Slums erinnern - in Jordanien und im Libanon ist der Unterschied zwischen den Flüchtlingslagern und den normalen Städten noch krasser als im Gazastreifen, dort ist kaum erkennbar, ob man sich gerade im Flüchtlingslager Dschabalia befindet oder in der gleichnamigen Ortschaft direkt daneben.

Ist es denn richtig, Menschen als Flüchtlinge zu bezeichnen, die im Gazastreifen zur Welt gekommen sind, nur weil ihre Vorfahren 1948 aus Israel vertrieben wurden oder geflohen sind?

Wahrscheinlich wäre es besser, einen anderen Begriff zu finden. Der wichtige Punkt ist aus meiner Sicht, dass die UN-Vollversammlung damals versprochen hat, den Staat Israel zu schaffen und einen palästinensischen Staat. Die Festlegung, dass auch die Nachkommen der palästinensischen Flüchtlinge einen Flüchtlingsstatus haben sollen, wurde nicht von UNRWA getroffen, sondern vor diesem Hintergrund im Rahmen der Vollversammlung. Ursprünglich war die Arbeit von UNRWA auch nur auf drei Jahre angelegt - das Mandat von UNRWA wird seither alle drei Jahre von der Vollversammlung verlängert. Die Idee ist, dass man den registrierten Flüchtlingen eines Tages, wenn es den Staat Palästina gibt, die palästinensische Staatsbürgerschaft geben kann.

Die Forderung nach einem Rückkehrrecht spielt da keine Rolle?

Wir verhalten uns in diesem Punkt als UN neutral. Aus Sicht der UNO muss es eine gerechte Lösung geben, die von beiden Seiten akzeptiert wird. Die UNO hat nie gesagt, dass das Rückkehrrecht aufgehoben ist. Sie hat aber auch immer den Raum offengelassen für andere Lösungen, zum Beispiel Kompensationen.

Mit Matthias Schmale sprach Hubertus Volmer