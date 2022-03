Bundespräsident Steinmeier lädt zu einem Solidaritäts-Konzert für die Ukraine. Die Interpreten und Interpretinnen kommen aus der Ukraine, Russland, Belarus und Deutschland, spielen Stücke ukrainischer, russischer und polnischer Komponisten. Was ist also der Grund dafür, dass Botschafter Melnyk absagt?

Der ukrainische Botschafter in Deutschland nimmt an einem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier veranstalteten Solidaritätskonzert nicht teil, denn: "Nur russische Solisten, keine Ukrainerinnen", twitterte Botschafter Andrij Melnyk am Sonntag. "Ein Affront. Sorry, ich bleibe fern."

Melnyk nimmt die Deutschen gerade ganz genau unter die Lupe. (Foto: dpa)

Der Anlass: Steinmeier und die Berliner Philharmoniker haben für Sonntag um 11 Uhr zu einem Solidaritätskonzert mit der Ukraine eingeladen. Unter der Leitung der Dirigentin Nodoka Okisawai spielen den Angaben des Bundespräsidialamts zufolge Musikerinnen und Musiker unter anderem aus der Ukraine, aus Russland, Belarus und Deutschland gemeinsam Stücke ukrainischer, russischer und polnischer Komponisten. Chefdirigent Kirill Petrenko musste nach Angaben des Orchesters krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

"Es kommen auch auf uns in Deutschland härtere Tage zu"

Zu Beginn und zum Abschluss des Konzerts spielen die Berliner Philharmoniker jeweils ein Stück des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov. Außerdem spielt der russische Pianist Jewgeni Kissin eine Polonaise von Frédéric Chopin sowie gemeinsam mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker zwei Sätze aus einem Klaviertrio von Dmitri Schostakowitsch. Der russische Bariton Rodion Pogossov singt die Arie des Fürsten Jeletzki aus Peter Iljitsch Tschaikowskys Oper "Pique Dame".

Frank-Walter Steinmeier hat in einer Videobotschaft auf härtere Zeiten infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hingewiesen. Die scharfen Sanktionen führten unvermeidlich auch zu Unsicherheiten und Einbußen für uns. "Es kommen auch auf uns in Deutschland härtere Tage zu", so Steinmeier. "Wir werden bereit sein müssen, sie zu tragen, wenn unsere Solidarität nicht nur Lippenbekenntnis sein, wenn sie ernst genommen werden soll."

Diese Tage würden die Welt verändern und auch uns verändern - "vielleicht schneller, als wir es für möglich gehalten hätten", so Steinmeier. Trotz aller laufenden diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Krieges gelte: "Unsere Solidarität und unsere Unterstützung, unsere Standhaftigkeit, auch unsere Bereitschaft zu Einschränkungen werden noch auf lange Zeit gefordert sein."