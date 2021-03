Bis mitten in die Nacht beraten Bund und Länder erst am Montag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. An den dann gefassten Beschlüssen reißt die scharfe Kritik jedoch nicht ab. Kanzlerin Merkel lädt die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten deshalb überraschend schon heute zu einer neuen Schaltrunde.

Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche will Kanzlerin Angela Merkel kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Um 11.00 Uhr wird es eine Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs geben.

Dabei soll es um den Umgang mit der anhaltenden Kritik gehen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war. "Ich denke, dass wir sehr kritisch dort über das reden, was da vor zwei Tagen passiert ist", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bei einer Regierungserklärung im Düsseldorfer Landtag.

Die im Bundestag für 13.00 Uhr geplante Regierungsbefragung mit der Kanzlerin sollte nach Angaben aus Berlin wie vorgesehen stattfinden. Aus Länderkreisen hieß es, möglicherweise werde es bei den neuerlichen Beratungen um die vom Bundesinnenministerium geplante Mustervorlage zur Umsetzung der Beschlüsse der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin vom frühen Dienstagmorgen gehen.