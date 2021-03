Mutmaßlicher Terror-Helfer in Italien gefasst

Am 13. November 2015 überfielen die Terroristen unter anderem ein Fußballstadion, mehrere Bars und Restaurants sowie den Konzertsaal Bataclan in Paris.

Vor mehr als fünf Jahren ermorden IS-Terroristen in Paris über 100 Menschen im Pariser Konzertsaal Bataclan. Die Ermittlungen in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Ein mutmaßlicher Helfer der Attentäter wird nun in Italien festgenommen.

Mehr als fünf Jahre nach den Anschlägen von Paris hat die italienische Polizei einen weiteren mutmaßlichen Unterstützer der Attentäter festgenommen. Gegen den Verdächtigen, einen 36-jährigen Algerier, sei ein Verfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei in der Stadt Bari mit. Der mutmaßliche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) werde verdächtig, die Attentäter mit "gefälschten Dokumenten" versorgt zu haben.

Die Festnahme gehe auf eine "breite internationale Kooperation" der Sicherheitsbehörden zurück, hieß es weiter. Bei den Anschlägen auf ein Fußballstadion, mehrere Bars und Restaurants sowie den Konzertsaal Bataclan in Paris am Abend des 13. November 2015 waren 130 Menschen getötet worden. 350 Menschen wurden verletzt.

Weitere Details zu der Festnahme sollen in Kürze auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden.