Ein Grad-Mehrfachraketenwerfersystem der ukrainischen Armee feuert Raketen auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut.

Das ukrainische Militär stößt zuletzt nach eigener Darstellung in schweren Kämpfen bei Bachmut weiter vor. Präsident Selenskyj nutzt in seiner allabendlichen Videoansprache die Gelegenheit und lobt die ukrainische Truppe für ihre Erfolge bei Abwehr und Angriff.

Nach neuen Erfolgen ukrainischer Truppen bei Bachmut im Osten der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Soldaten ein besonderes Lob ausgesprochen. "Zum einen haben die Verteidigungsbrigaden gute Arbeit geleistet, sie haben die wichtigsten strategischen Aufgaben erfüllt", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Und die Offensivbrigaden machen ihre Sache gut."

Details zu den Kampfhandlungen und weiteren Schritten, die er mit dem Militärkabinett besprochen hatte, wollte Selenskyj bewusst nicht nennen. Auch die Luftwaffe und Flugabwehr hätten beim Schutz der Zivilbevölkerung "hervorragende Arbeit" geleistet. "Unsere Prioritäten für diese Woche, nächste Woche und in naher Zukunft sind zusätzliche Luftabwehrsysteme, zusätzliche Raketen, Ausbildung und Flugzeuge, Waffen mit großer Reichweite", sagte Selenskyj. "Und das wird geschehen."

Das ukrainische Militär stieß zuletzt nach eigener Darstellung in schweren Kämpfen bei Bachmut weiter vor. "In einigen Gebieten sind unsere Truppen um bis zu einem Kilometer vorgerückt", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Abend auf Telegram. Um seine Positionen zu festigen, habe das russische Militär inzwischen die meisten seiner Reserven nach Bachmut verlegt.

Die russischen Gegenangriffe zur Rückeroberung verlorener Stellungen vor allem im Süden von Bachmut seien abgeschlagen worden. "Die Verteidigung von Bachmut und seinen Vorstädten erfüllt ihre militärischen Ziele", kommentierte Maljar und deutete weitere Operationen der ukrainischen Streitkräfte an. "Wir gewinnen derzeit Zeit für bestimmte geplante Aktionen."