Die SPD Mülheim legt zum Volkstrauertag einen Blumenkranz mit zugehöriger Schleife nieder und will diesen den Opfern von "Krieg und Faschismus" widmen. Stattdessen prangert das Wort "Verschissmuss" auf der Schleife. Polizei und Anwälte werden eingeschaltet. Nun stellt sich heraus: Alles war nur eine Panne.

Die "Verschissmuss"-Schleife an einem Gedenkkranz der Mülheimer SPD ist nach Angaben der Partei durch ein "menschliches Missverständnis" entstanden. "Die falsche Schleife am Trauerkranz ging nicht auf Sabotage, sondern auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurück", teilte die Mülheimer SPD mit. Die Schleife sei von der Partei telefonisch in Auftrag gegeben worden. "Eine Mitarbeiterin der Gärtnerei notierte das Wort falsch und übermittelte es so an die Druckerei. Verschiedene Menschen hätten es sehen können, aber leider fiel es niemandem auf", sagte SPD-Fraktionschef Dieter Spliethoff.

Auf der Schleife am Kranz der SPD für eine Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag stand "Den Opfern von Krieg und Verschissmuss" anstatt "Den Opfern von Krieg und Faschismus". Der Besitzer der Schleifendruckerei sagte der "Bild"-Zeitung: "Alles war klar und deutlich geschrieben und leserlich. Ich drucke das, was der Kunde uns per Fax zuschickt." Die SPD will jetzt die Abläufe bei der Bestellung von Trauerkränzen ändern und Kontrollmechanismen einführen.

Nach erheblicher Aufregung um den Schleifentext hatte die Essener Polizei Ermittlungen aufgenommen. Gerade die falsch doppelte Verwendung von "SS" im Neologismus "Verschissmuss" war auf Unverständnis bei der SPD Mülheim gestoßen. Die Polizei prüft jetzt, ob der Fall zu den Akten gelegt werden kann. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten hatten die Beamten nach früheren Angaben nicht gefunden.