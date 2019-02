Eigentlich nominiert US-Präsident Trump eine wohlgesonnene Ex-TV-Moderatorin als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Weil diese auf das Amt verzichtet, soll nun die bisherige Botschafterin in Kanada den Posten übernehmen.

US-Präsident Donald Trump hat die Diplomatin Kelly Knight Craft als künftige Botschafterin seines Landes bei den Vereinten Nationen nominiert. Dies teilte Trump über Twitter mit. Knight Craft ist bislang US-Botschafterin in Kanada. Sie würde Nachfolgerin von Nikki Haley, die ihr Amt zum Jahresende aus persönlichen Gründen abgegeben hatte.

Trumps hatte ursprünglich die Außenamtssprecherin Heather Nauert für den Posten bei den Vereinten Nationen in New York ernannt. Nauert verzichtete jedoch am vergangenen Samstag überraschend auf das Amt. Sie begründete dies damit, dass die zwei Monate seit ihrer Nominierung für ihre Familie eine Strapaze gewesen seien.

Die Opposition hatte Nauert mangelnde außenpolitische Erfahrung vorgeworfen. Sie arbeitete früher als Moderatorin beim konservativen und Trump überaus wohlgesonnenen Fernsehsender Fox News.

Seit Trumps Amtsübernahme im Januar 2017 sind eine ganze Reihe von Regierungsvertretern entweder zurückgetreten oder wurden entlassen. Zu ihnen gehören unter anderem die Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn und H.R. McMaster, Stabschef Reince Priebus, Trumps Kommunikationsdirektoren Hope Hicks und Anthony Scaramucci sowie Außenminister Rex Tillerson.