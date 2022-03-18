Десятки тисяч біженців від війни з України прибули до Німеччини. І з кожним днем їх стає більше. Відтепер, ntv пропонує вам щоденний огляд подій на вашій батьківщині, яку атакувала Росія, вашою рідною мовою.

Надалі ntv щодня подаватиме інформацію про поточну ситуацію в Україні у форматі коротких новин "Ukraine Update". Українська телеведуча-біженка Кароліна Ашіон з завтрашнього дня о 19:00 викладатиме найважливіші новини дня рідною мовою. Формат доступний на ntv.de та каналі ntv на YouTube.



Особливістю формату є те, що Ashion презентує новини українською. Це в першу чергу спрямовано на допомогу майже 200 тисячам біженців з України. Таким чином, люди з України можуть бути в курсі новин, навіть коли вони не вдома. До втечі Ашіон понад 20 років працювала в Україні журналісткою та ведучою. Там вона працювала на найбільших новинних каналах.



Стефан Шміттер, керівник директор RTL News: "Ми надаємо нашим глядачам та користувачам якісні новини з початку війни. Ми там, де це відбувається. Ми наполегливо працюємо, щоб перевірити матеріал. Ситуація людей в Україні та біженців у Німеччині пригнічує - за допомогою "Ukraine Update" ми хочемо надати вам правдивий огляд новин. Ми також посилимо нашу команду іншими колегами з України, які, сподіваємось, допоможуть всім українцям що з нами відчути трохи безпеки та спокою."