Um den Einkauf kommt auch in diesen Zeiten kaum jemand herum. Umso wichtiger ist es auch hier, sich und andere vor einer Corona-Ansteckung zu schützen. Zum Beispiel dadurch, dass das Einholen dann erledigt wird, wenn sich nicht allzu viele Menschen tummeln.

Im Supermarkt Lebensmittel einzukaufen, ist und bleibt auch in Zukunft erlaubt. Dort sollte dann aber der Kontakt zu den Mitmenschen so gut es geht vermieden werden. Dennoch kann es trotz aller Vorsicht schon einmal zu Gedränge kommen. Was liegt da näher, als möglichst dann einzukaufen, wenn die wenigsten Menschen sich mit Lebensmitteln eindecken? Was ist denn jetzt die beste Zeit für einen Einkauf im Supermarkt - und was sollte generell dabei beachtet werden?

"Viele Menschen machen nun wieder Wocheneinkäufe in einem Supermarkt und vermeiden es, weitere Märkte aufzusuchen", weiß Christian Böttcher, Pressesprecher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH). Auch Hamsterkäufe von haltbaren Lebensmitteln und Hygiene-Artikeln nahmen prompt wieder zu. "Die Menschen in Deutschland haben einen Realitätssinn für die Situation entwickelt."

Wann ist es am leersten?

"In der Regel ist morgens früh und abends spät wenig los in den Supermärkten", sagt Böttcher. "Der späte Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ist der Zeitpunkt, wo die geringsten Umsätze gemacht werden, auch der Mittwoch ist ein eher ruhiger Tag." Wer anderen Menschen beim Einkaufen also aus dem Weg gehen möchte, sollte auf diese Zeiten ausweichen - wenn er denn kann. Der Dienstag und der Mittwoch sind für Studenten und Rentner perfekt. Wer als Arbeitnehmer morgens einkaufen gehen will, sollte bedenken, dass gekühlte Ware kühl bleiben muss. Und wer den späten Abend anvisiert, muss damit rechnen, dass das Angebot bei Ost, Gemüse und Salat vielleicht nicht mehr ganz so üppig ist.

Diese Hygiene-Regeln sollten beim Einkaufen beachten werden: