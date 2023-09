Einkaufen rund um die Uhr, großes Angebot, Lieferung nach Hause - dies sind nur drei der Gründe, die für Online-Shopping sprechen. Welche Anbieter top sind, beantwortet die große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und ntv.

Großes Angebot, 24/7-Bestellbarkeit, Lieferung nach Hause - dies sind nur drei der Gründe, die für Online-Shopping sprechen. Welche Anbieter top sind, beantwortet die große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und ntv. Rund 80.000 Kundenmeinungen entschieden über die besten Unternehmen in 102 Kategorien.

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt/ App, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben.

Insgesamt 1001 Unternehmen bewertet

Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Retouren-Abwicklung. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein.

Bewertet wurden insgesamt 1001 Unternehmen, in die Einzelauswertung gelangten davon 884 Online-Shops mit je mindestens 80 Stimmen. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität bilanziert: „Eine insgesamt hohe Kundenzufriedenheit kennzeichnet die bewerteten Online-Shop-Branchen. Vom Angebot, Kundenservice und Internetauftritt über Bestell- und Zahlungsbedingungen bis hin zum Aspekt Versand und Rücksendung schneiden alle Bereiche positiv ab. Einzig das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von den preissensiblen Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas kritischer gesehen.“

Zu den aus Kundensicht besten Online-Shops und damit zu den Preisträgern zählen E-Commerce-Größen wie auch Spezialisten, etwa Amazon, Conrad.de, Hellweg.de, Tchibo.de, Samsung, Zalando, Ahrens + Sieberz, ATP-Autoteile.de, Kenwood.de und Valentins.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Durch ihre individuellen Einkaufserfahrungen sind die Konsumentinnen und Konsumenten prädestiniert, über die Qualität von Online-Shops zu urteilen. Der Verbraucher-Award ist deshalb ein wichtiger E-Commerce-Gradmesser und eine hilfreiche Orientierungshilfe vor der Kaufentscheidung."