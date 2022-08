Mehrere Eissorten von Häagen-Dazs stehen unter Verdacht, Spuren von 2-Chlorethanol zu enthalten. Weil die Verbindung Krebs erzeugen kann, ruft der Hersteller General Mills nun ein Dutzend Produkte mit Vanille-Aromen zurück. Schon Mitte Juli schlägt der Konzern erstmals Alarm.

Der US-Lebensmittelkonzern General Mills hat ein Dutzend Speiseeis-Produkte von Häagen-Dazs mit Vanille-Aromen zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Produkten Spuren von 2-Chlorethanol (2CE) befinden, teilte das Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit.

2-Chlorethanol kann nach Angaben des Herstellers mit dem Vorhandensein von Ethylenoxid in Verbindung gebracht werden, welches Krebs erzeugen könnte. Laut der Verbraucherzentrale Nordrhein Westfalen handelt es sich bei Ethylenoxid um ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel, das eigentlich zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen eingesetzt wird. Es ist mittlerweile in der Lebensmittelproduktion in Europa verboten, weil es das Erbgut verändern und Krebs erzeugen kann.

Kunden, die eine der betroffenen Eissorten gekauft haben, können die Packung den Angaben zufolge zum Händler zurückbringen. Dort wird ihnen der Kaufpreis erstattet. Bereits im Juli hatte General Mills einige wenige Produkte der Eis-Marke Häagen-Dazs zurückgerufen.

Bei der nun betroffenen Ware handelt es sich laut des Portals Produktwarnung.eu um folgende Eissorten: