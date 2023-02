Zwei Sensationsrunden in Naples

Zwei Sensationsrunden in Naples 65-jähriger Bernhard Langer schreibt Golf-Geschichte

Im April 1985 gewinnt Bernhard Langer als erster Deutscher überhaupt das Masters in Augusta. Da ist er 27 Jahre alt. Beinahe 38 Jahre später ist er immer noch da und besiegt nicht nur sein Alter, sondern trägt sich weiter fleißig in die Geschichtsbücher des Golf-Sports ein.

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat erneut Geschichte geschrieben: Mit seinem 45. Sieg auf der PGA Tour Champions stellte der 65-Jährige aus Anhausen den Rekord des US-Amerikaners Hale Irwin ein, der in seiner Karriere ebenfalls 45 Turniere auf der US-Senioren-Tour gewinnen konnte. Langer verteidigte am Sonntag den Titel bei der Chubb Classic in seiner Wahlheimat Florida.

Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 setzte sich im Tiburon Golf Club in Naples dank einer überragenden 65er-Schlussrunde mit einem Gesamtergebnis von 199 Schlägen gegen die ehemaligen Ryder-Cup-Kapitäne Steve Stricker aus den USA und den Iren Padraig Harrington (beiden 202 Schläge) durch. Dabei gelangen ihm auf den letzten sieben Löchern erstaunliche fünf Birdies.

Bald schon alleiniger Rekordhalter?

"In den letzten Jahren wurde viel über den Rekord von Hale geredet. Und es gab eine Menge Druck, besonders heute, wenn man so nah dran ist", sagte Langer nach seinem Sieg: "Dann gehen einem Gedanken durch den Kopf und man denkt sich: Wow, du bist so nah dran, du willst es jetzt nicht verlieren. Aber das sind die falschen Gedanken. Man muss sich einfach auf einen Schlag nach dem anderen konzentrieren."

Bereits auf der ersten Runde am Freitag war Langer in seinem Element. Zum siebten Mal hatte er da auf der Senioren-Tour mit einer 64er-Runde weniger Schläge gebraucht als sein Alter, am Sonntag erreichte er mit 65er-Runde sein Alter. "Das ist alles sehr erfreulich", sagte Langer. "Es gibt nur einige Plätze, auf denen ich gewinnen kann. Auf anderen fällt es mir aufgrund der Distanz schwer. Ich schlage nicht so weit wie diese 50- oder 52-Jährigen."

Langer verbesserte mit dem Erfolg auch seinen eigenen Rekord als ältester Sieger auf der PGA Tour Champions. Den Titel in Naples sicherte er sich im Alter von 65 Jahren, 5 Monaten und 23 Tagen. Der Routinier ist seit 15 Jahren der Superstar auf der US-Senioren-Tour. Bei den über 50-Jährigen spielte er Preisgelder von mehr als 34 Millionen US-Dollar ein. Im vergangenen Jahrzehnt hat er in jedem Jahr mindestens zwei Turniere auf der US-Senioren-Tour gewonnen. Bald schon also könnte er alleiniger Rekordhalter werden.