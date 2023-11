Eine überragende Show von Tyrese Maxey, dazu nun alleine an der Spitze der NBA: Für die Philadelphia 76ers läuft es richtig gut - ganz im Gegensatz zu ihrem ehemaligen Profi James Harden. Weiter gut in Form sind die Dallas Mavericks und die New York Knicks.

Im ersten Spiel seit dem Verkehrsunfall von Kelly Oubre Jr. haben die Philadelphia 76ers zum achten Mal in Serie gewonnen und ihren Status als derzeit bestes Team der NBA untermauert. Beim 137:126 gegen die zuletzt ebenfalls starken Indiana Pacers, die am Sonntag (Ortszeit) ein weiteres Mal auf Weltmeister Daniel Theis verzichteten, kam Tyrese Maxey auf seinen Karrierebestwert von 50 Punkten. Oubre Jr. war am Samstag angefahren worden und liegt mit einer gebrochenen Rippe im Krankenhaus.

Mit den nun acht Siegen der 76ers bei nur einer Niederlage können in der besten Basketball-Liga der Welt auch die Denver Nuggets nicht mehr mithalten. Der Titelverteidiger unterlag den Houston Rockets 104:107, für die Rockets war es der sechste Sieg in Serie.

Die Dallas Mavericks verbesserten ihre Bilanz ebenfalls auf acht Siege aus zehn Spielen und holten ein 136:124 gegen die New Orleans Pelicans. Kyrie Irving war mit 35 Zählern am erfolgreichsten für die Texaner, Luka Doncic verbuchte 30 Punkte. Maxi Kleber fehlte zum zweiten Mal nacheinander wegen eines ausgerenkten kleinen Zehs. Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks den fünften Sieg im neunten Saisonspiel. Beim 129:107 gegen die Charlotte Hornets kam Hartenstein auf sechs Punkte und sechs Rebounds. Bester Werfer für die Knicks war Julius Randle mit 23 Punkten, bei den Hornets kam LaMelo Ball auf 32 Zähler.

James Harden wartet seit seinem Wechsel von den 76ers zu den Los Angeles Clippers unterdessen noch immer auf einen Sieg. Auch die vierte Partie ging verloren, die Clippers unterlagen den Memphis Grizzlies 101:105. Harden kam auf nur elf Zähler, vier Rebounds und drei Vorlagen. Die Enttäuschung für Grizzlies fiel kurz vor dem Ende, als Marcus Smart einen verlorengeglaubten Ball am Boden liegend noch weiterleiten konnte.