Für Max Hopp beginnt die Darts-Weltmeisterschaft 2019 in London mit einem Duell gegen Danny Noppert. Der Niederländer siegte im ersten Spiel und zog damit in die zweite Runde ein. Auch der Schotte Anderson war erfolgreich.

Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp trifft in seinem ersten Spiel bei der WM im Londoner Alexandra Palace an diesem Samstag auf Danny Noppert. Der Niederländer setzte sich am Freitagabend gegen Royden Lam (Hongkong) mit 3:0 durch. Der 22 Jahre alte Hopp (Idstein) hatte als gesetzter Spieler in der ersten Runde ein Freilos.

Zum direkten Duell zwischen Hopp und Noppert kommt es nun (circa 16.30 Uhr). Martin Schindler war am Donnerstagabend als erster Deutscher bereits aus dem Wettkampf ausgeschieden.

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson hat bei der Darts-WM einen deutlichen Auftaktsieg gefeiert. Der Schotte setzte sich am späten Freitagabend in London mit 3:1 gegen Kevin Burness aus Nordirland durch und steht damit nach einem Freilos zum Start in der 3. Runde. "The Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, ist beim wichtigsten Turnier des Jahres an Position vier gesetzt und könnte bereits im WM-Halbfinale auf den Topfavoriten Michael van Gerwen aus den Niederlanden treffen.