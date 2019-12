Dem Favoritensterben bei der Darts-WM fällt Gary Anderson vorerst nicht zum Opfer. In seiner Auftaktpartie zieht der schottische Star problemlos in Runde drei ein. In dem Match zuvor verpasst derweil der jüngste Spieler des Turniers eine Überraschung.

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson hat souverän die dritte Runde bei der Darts-WM in London erreicht. Am späten Montagabend bezwang "The Flying Scotsman", wie der 48-jährige Anderson genannt wird, in seinem Auftaktmatch seinen nordirischen Rivalen Brendan Dolan glatt mit 3:0. Der Drittrundengegner des Schotten steht noch nicht fest.

Vor Anderson waren überraschend die an Position zwei und vier gesetzten Engländer Rob Cross und Michael Smith sowie der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld aus den Niederlanden aus dem Turnier geflogen. Die deutschen Profis Max Hopp, Gabriel Clemens und Nico Kurz steigen erst am Mittwoch ins wichtigste Turnier des Jahres ein.

Derweil ist der noch minderjährige Keane Barry aus Irland schon in der ersten WM-Runde ausgeschieden. Mit gerade einmal 17 Jahren trat Barry als drittjüngster Starter der WM-Geschichte im Alexandra Palace an und verlor mit 0:3 gegen den niederländischen Routinier Vincent van der Voort. Auch drei Aufnahmen mit der Maximalpunktzahl von 180 Punkten reichten dem jüngsten WM-Starter mit dem Spitznamen "The Dynamite" nicht, um das Match offen zu gestalten. Van der Voort trifft in der nächsten Runde auf den Engländer Dave Chisnall, der als gesetzter Spieler zunächst ein Freilos hatte.