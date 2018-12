Und wieder einer raus: Mit dem Österreicher Mensur Suljovic scheitert bereits der vierte große Darts-Name ganz früh bei der WM. Die Nr. 7 der Welt scheitert an einem Debütanten, der das Match per Paukenschlag beendet. Keine Blöße gibt sich Ex-Champion Adrian Lewis.

Das Favoritensterben bei der Darts-Weltmeisterschaft geht weiter. Auch für den Österreicher Mensur Suljovic war im Londoner Alexandra Palace bereits in der zweiten Runde Endstation. Der Weltranglistensiebte verlor in der Nacht auf Freitag gegen den WM-Debütanten Ryan Searle aus England mit 1:3.

Außenseiter Searle steigerte sich nach verlorenem ersten Satz kontinuierlich, während Suljovic immer wieder Leichtssinnfehler einbaute und sich unter anderem versehentlich Bogey-Nummern im Finishbereich stellte. Letztlich war der Österreicher gegen Searles Konstanz chancenlos. Der beendete das Match nervenstark mit einem Highfinish von 118 und machte damit die nächste Überraschung im "Ally Pally" perfekt.

Vor Top-Ten-Spieler waren unter anderem schon der Weltranglistendritte Peter Wright (Schottland), der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld aus den Niederlanden sowie Publikumsliebling und Ex-Finalist Simon Whitlock (Australien) ausgeschieden.

Weiter dabei ist hingegen der frühere Weltmeister Adrian Lewis. Der Engländer besiegte seinen erst 21 Jahre alten Landsmann Ted Evetts souverän mit 3:0. Der 33 Jahre alte Lewis holte 2011 und 2012 jeweils den Titel in London.

Aus Deutschland sind noch Max Hopp und Gabriel Clemens dabei, der heute ab 13.30 Uhr in seinem Zweitrundenspiel auf den Schotten John Henderson trifft. Sie können die Partie in unserem Darts-WM-Liveticker verfolgen.

Hopp trifft am Samstag in der dritten Runde auf den Weltranglisten-Ersten und zweimaligen Champion Michael van Gerwen aus den Niederlanden. Wie man einen Oranje-Gegner schlägt, weiß Hopp: Er ließ bei seinem historischen Darts-Gala in WM-Runde 2 dem Niederländer Danny Noppert keine Chance.