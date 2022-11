Sein Impfstatus kostet Novak Djokovic im Januar die Titelchance bei den Australian Open. Trotz eines Einreiseverbots darf er nun aber wieder auf eine Teilnahme hoffen. Seiner Jagd nach dem zehnten Titel in Melbourne stünde damit nichts mehr im Wege.

Tennis-Star Novak Djokovic soll australischen Medienberichten zufolge trotz seines Einreiseverbots an den kommenden Australian Open teilnehmen können. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger werde ein Visum von der australischen Regierung erhalten, berichtete der "Guardian". Auch der australische TV-Sender ABC veröffentlichte ähnlich lautende Informationen.

Der 35-jährige Djokovic hatte Anfang 2022 versucht, ohne Corona-Impfung nach Australien einzureisen, sein Visum wurde jedoch für ungültig erklärt. Nach tagelanger Zwangsquarantäne in einem Abschiebe-Hotel und mehreren Gerichtsverhandlungen in Melbourne musste er das Land einen Tag vor Beginn der Australian Open verlassen. Dazu wurde er mit einem dreijährigen Einreiseverbot für das Land belegt.

Noch keine offizielle Bestätigung

Djokovic hatte am Montagabend nach seinem Auftaktsieg bei den ATP Finals berichtet, dass er noch nichts Offizielles gehört habe. "Wir warten. Sie kommunizieren mit der australischen Regierung", sagte der 35-Jährige über Mitglieder seines Teams. "Das ist alles, was ich gerade sagen kann."

Turnierchef Craig Tiley zeigte sich zuversichtlich, dass Djokovic im kommenden Januar wieder am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen könne. Er verwies darauf, dass es ein normales Bewerbungsverfahren für ein Visum gebe. "Ich denke, dass es keine Vorzugsbehandlung für jemanden geben sollte. Aber ich erwarte, rechtzeitig eine Antwort für jeden zu haben, um die Flüge zu buchen und ins Land zu kommen, einschließlich Novak."

Djokovic verpasste in diesem Jahr nach den Australian Open auch die US Open im August, weil er ungeimpft nicht in die USA einreisen durfte. Die Australian Open finden als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 16. bis 29. Januar in Melbourne statt. Der Serbe hat bereits neun Titel in Melbourne gewinnen. Seiner Jagd nach dem zehnten Titel stünde nach Erteilung eines Visums nichts mehr im Wege.