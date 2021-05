Tibor Pleiß ist gebürtiger Rheinländer. Ausgerechnet in seiner alten Heimat feiert der Basketball-Profi den größten Erfolg. Mit seinem Klub Anadolu Istanbul siegt er in der EuroLeague. Selbst eine Waden-Verletzung, die ihm nur kurze Spielzeit ermöglicht, kann ihn nicht ärgern.

Tibor Pleiß hockte lange mit einem dicken Eisbeutel an seiner Wade hinter der Bande, er klatschte in die Hände und feuerte seine Teamkollegen an, am Ende war sein Jubel grenzenlos. In seiner Heimatstadt Köln feierte der angeschlagene Basketballprofi beim Final Four mit Anadolu Istanbul den Titelgewinn in der EuroLeague, zwei Jahre nach der Finalpleite von Vitoria schlugen die Türken den FC Barcelona in der Lanxess Arena 86:81 (39:36) und Pleiß setzte sich als zweiter Deutscher die Krone auf.

Zuvor hatte lediglich Patrick Femerling im höchsten europäischen Klub-Wettbewerb triumphiert. Der Rekordnationalspieler war 2003 mit Barcelona EuroLeague-Champion geworden, diesmal zogen die Spanier den Kürzeren, Anadolu gewann nach der Finalniederlage von 2019 gegen ZSKA Moskau erstmals.

"Das ist der größte Moment meiner Karriere, so etwas habe ich noch nicht erlebt", sagte Pleiß bei MagentaSport: "In meiner Heimstadt dieses Ding zu gewinnen. Die Emotionen kommen hoch. Ich habe mein Ding gemacht. Es freut mich, dass ich dem Team helfen konnte. Ich war ein Teil davon. Das eine oder andere Bier wird fließen. Wir werden den Abend gemeinsam genießen."

Nach acht Minuten schon wieder vom Feld

Im Halbfinale am Freitag, als Istanbul ein Sieg über den russischen Spitzenklub ZSKA Moskau mit Nationalspieler Johannes Voigtmann gelungen war (89:86), schmorte Pleiß in der Lanxess Arena noch 40 Minuten hinter der Seitenlinie. Diesmal brachte Trainer Ergin Ataman den Center, der den Finaleinzug als einen "der größten Momente" seiner Karriere bezeichnet hatte, als "Traum, der wahr wird".

Pleiß kam im Endspiel des Final Four in Köln, das im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, zum Start des zweiten Spielabschnitts aufs Feld, da Stammcenter Sertac Sanli früh mit zwei Fouls belastet war. Kurz darauf versenkte er einen Dreier zum 22:25 (13. Minute), der in Bergisch Gladbach vor den Toren Kölns geborene 31-Jährige spielte gut. Hinten holte Pleiß Rebounds, vorn punktete er. Doch eine Verletzung am linken Unterschenkel nach einer Abwehraktion beendete seinen Einsatz nach acht Minuten. Es ging in die Kabine. Pleiß (5 Punkte, 3 Rebounds) humpelte nach der Pause zurück an den Spielfeldrand, an eine Rückkehr auf das Parkett war nicht zu denken. Er habe einen Schlag in die Wade bekommen, bei einem Rebound habe der Muskel dann zugemacht.

Pleiß spielte nur acht Minuten. (Foto: REUTERS)

Istanbul und Barcelona um die ehemaligen NBA-Stars Pau Gasol und Nikola Mirotic lieferten sich einen spannenden Fight. Die Spanier, im zweiten Semifinale Sieger gegen Bayern Münchens Viertelfinal-Bezwinger Armani Mailand aus Italien (84:82), verloren nach gutem Start den Faden. Anadolu um Topscorer Vasilije Micic (25 Punkte), das vor zwei Jahren im Endspiel an Moskau gescheitert war, setzte sich vor leeren Rängen nach der Pause leicht ab, doch Barcelona kam zurück. Micic machte 7,3 Sekunden vor der Schlusssirene von der Freiwurflinie alles klar.

Ein weiter Weg ins Finale

Bis zum großen Spiel in seiner Heimatstadt war es für Pleiß ein weiter Weg gewesen. Seine Karriere hatte vor der Haustüre bei RheinEnergie Köln begonnen, als sich der Klub 2009 nach einem Insolvenzantrag vom Spielbetrieb abmeldete, wechselte Pleiß nach Bamberg und wurde dreimal Double-Sieger. Über Spanien ging es in die NBA, doch nach zwölf Einsätzen für Utah Jazz war Schluss. Seither spielt Pleiß wieder in Europa.

Der 2,21-Meter-Mann hofft weiter auf eine Nominierung durch Bundestrainer Henrik Rödl für die Olympia-Qualifikation in Split (29. Juni bis 4. Juli). Seinen bislang letzten Länderspieleinsatz hatte er 2016. Voigtmann (28), der vor dem Endspiel mit Moskau das "kleine Finale" gegen Mailand 73:83 (34:40) verlor, sollte dagegen für das Turnier gesetzt sein. Im Spiel um Platz drei kam der Center auf zwölf Punkte und sechs Rebounds.