Denise Herrmann schafft es zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof im Massenstart immerhin auf Platz fünf. Nach sechs Schießfehlern hat die deutsche Biathletin bei teilweise starkem Wind allerdings keine Chance auf den Sieg. Den fährt die Finnin Kaisa Mäkäräinen ein.

Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat beim Heim-Weltcup in Oberhof im Massenstart über 12,5 Kilometer eine mögliche Podestplatzierung beim letzten Schießen vergeben. Die deutsche Biathletin belegte nach sechs Schießfehlern bei böigem Wind den fünften Rang. Zum Abschluss leistete sich Herrmann, die am Donnerstag im Sprint mit Platz zwei ein Ausrufezeichen gesetzt hatte, drei Fehlschüsse. Für die DSV-Läuferin war es dennoch die fünfte Top-10-Platzierung in Folge.

Erste: Kaisa Mäkäräinen aus Finnland. (Foto: imago images/Beautiful Sports)

Kaisa Mäkäräinen aus Finnland gewann etwas überraschend in 39:58,9 Minuten und holte sich mit einem Schießfehler souverän ihren 27. Weltcupsieg, den ersten nach mehr als einem Jahr. Tiril Eckhoff aus Norwegen wurde nach vier Schießfehlern mit 30,2 Sekunden Rückstand Zweite, ihre Teamkollegin Marte Olsbu Röiseland belegte den dritten Platz. Herrmann lag im Ziel 1:25,0 Minuten zurück.

Ihre Teamkollegin Vanessa Hinz musste sich nach neun Schießfehlern mit einem enttäuschenden 25. Rang zufrieden geben. Hinz war für Franziska Preuß ins Feld gerückt. Preuß verzichtete nach krankheitsbedingter Pause über den Jahreswechsel auf einen Start in Oberhof. Sie bereitet sich bereits auf den Weltcup in Ruhpolding vor. Janina Hettich, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Marion Deigentesch waren für das 30er-Feld nicht qualifiziert. Am Mittwoch geht es für die Frauen in Ruhpolding mit dem Sprint über 7,5 Kilometer weiter.