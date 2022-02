Box-Weltmeister Oleksandr Usyk wendet sich in einer Videobotschaft direkt an Wladimir Putin. Er fordert das sofortige Ende des Krieges - und ist offenbar bereit, zu kämpfen. Sein Landsmann, Olympiasieger Wassyl Lomatschenko, kehrt ebenfalls kampfbereit in seine Heimat zurück.

"Guten Morgen an alle. Mein Name ist Oleksandr Usyk. Ich möchte zu den Menschen Russlands sprechen." Der Schwergewichts-Weltmeister aus der Ukraine wendet sich via Instagram an die Menschen in seinem Nachbarland - und direkt an Wladimir Putin.

Seine Forderungen an die russische Bevölkerung und die Führung: "Wenn ihr uns als Mitbrüder bezeichnet, lasst euer Militär und eure Kinder nicht in unser Land. Stoppt die Angriffe auf uns! Das richtet sich auch an Präsident Wladimir Putin. Stoppen Sie diesen Krieg! Geben Sie uns keine Ultimaten und Bedingungen. Setzen Sie sich und verhandeln Sie mit uns ohne Forderungen. Wir müssen reden und das alles stoppen."

Schon seit Freitag kursieren Gerüchte, dass der 35-Jährige offenbar in sein Heimatland gereist ist und sich zum Kriegsdienst gemeldet hat. Unbestätigten Meldungen zufolge reiste der Schwergewichts-Weltmeister in den vergangenen Tagen aus Großbritannien zurück in seine Heimat. Die Echtheit und der Zeitpunkt der Bilder von Usyk in Militäruniform ist bislang allerdings noch nicht bestätigt worden. "Unsere Kinder, Frauen, unsere Großmütter und ganz normale Menschen verstecken sich in Kellern ... Wir sind hier in unserem eigenen Land. Wir tun, was wir tun müssen. Wir schützen uns selbst. Stoppt es! Stoppt diesen Krieg!", erklärte Usyk bei Instagram.

Der zweifache Olympiasieger und ehemalige Weltmeister Wassyl Lomatschenko postete in den sozialen Netzwerken Bilder von sich in Militäruniform. Als die Kämpfe begannen, befand sich der 34-Jährige noch in Griechenland. Über Bukarest flog er am Wochenende schließlich nach Odessa zu seiner Familie.

Die Klitschko-Brüder Wladimir und Vitali befinden sich schon seit einigen Tagen mitten in Kiew. Beide wollen die Stadt gegen die angreifenden russischen Truppen verteidigen, erklärten sie zuletzt gegenüber "Bild". "Wir sind sehr stolz auf unsere Boxer, die wahren Champions im Ring und in diesem Krieg. Wir sind stolz, Ukrainer zu sein", sagte der ukrainische WBC-Präsident Mykola Kowaltschuk zu dem Einsatz der Athleten.