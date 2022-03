Bislang enthält sich China bei den Abstimmungen der Vereinten Nationen, wenn es um die Ukraine geht. Russlands mächtiger Nachbar gibt sich neutral. Doch das Verhalten des chinesischen Staatsfernsehens legt nahe, in welche Richtung die Neutralität kippen könnte.

Bei seiner leidenschaftlichen "Friedensbotschaft" zur Eröffnung der Winter-Paralympics in Peking ist der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, vom chinesischen Staatsfernsehen teilweise zensiert worden. Seine Rede wurde nicht vollständig und vielmehr paraphrasierend übersetzt. Es fehlten wichtige Sätze wie: "Ich bin entsetzt, was gerade jetzt in der Welt passiert" und "Das 21. Jahrhundert ist eine Zeit für Dialog und Diplomatie, nicht Krieg und Hass". Dabei hatte Parsons Russland und die Ukraine nicht namentlich genannt.

Möglicherweise, damit die Diskrepanz dem englischkundigen Zuhörer nicht auffällt, wurde der Originalton plötzlich weggedreht. Wegen der Verkürzung trug der Übersetzer, der offensichtlich einen Redetext vor sich hatte, auch schon Teile vor, die Parsons noch nicht gesagt hatte. Um wieder synchron zu werden, machte der Übersetzer eine ungewöhnlich lange Pause, obwohl Parsons weiter redete.

Trotzdem erfuhren chinesische Zuschauer andere Kernaussagen seiner Rede wie etwa, dass sein Komitee nach einer besseren und inklusiveren Welt strebe - frei von Diskriminierung, Hass und Ignoranz. Auch wurde Parsons korrekt zitiert, dass paralympische Sportler wüssten, dass der Gegner kein Feind sei und Gemeinsamkeit weiter bringe.

Als "strategischer Partner" Russlands steht China an der Seite von Präsident Wladimir Putin. Peking hat die Invasion nicht verurteilt und gibt Russland sogar Rückendeckung in dessen Rechtfertigung des Krieges, kritisiert die USA und die Osterweiterung der NATO. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte Putin auch als Ehrengast bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele am 4. Februar in Peking hofiert, während andere Länder wie die USA die Feier wegen ihrer Kritik an China politisch boykottiert hatten.

Auch auf anderer Ebene im Sport wird die Position Chinas im Krieg Russlands gegen die Ukraine deutlich. Der chinesische TV-Rechteinhaber für die englische Premier League verzichtet Berichten zufolge auf eine Ausstrahlung der Spiele am Wochenende. Hintergrund sind demnach geplante Solidaritätsbekundungen für die Ukraine, wie die BBC berichtete.

Wird die Bundesliga ausgestrahlt?

Die oberste englische Fußballliga hatte in dieser Woche für alle Spiele eine "show of solidarity" für die Menschen in der Ukraine angekündigt. "Die Premier League und unsere Klubs lehnen Russlands Vorgehen von ganzem Herzen ab", hieß es in einer Mitteilung.

Teams und Stadionbesucher wurden aufgefordert, vor den Begegnungen an einem "Moment des Reflektierens und der Solidarität" teilzunehmen. Zudem sollen die Kapitäne der 20 Premier-League-Teams Armbinden in den Farben der ukrainischen Flagge, Blau und Gelb, tragen. Die Farben sollen auch auf den Stadionbildschirmen und in Logos und Profilen auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein.

Auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) könnte von dem Quasi-Boykott des chinesischen Fernsehens betroffen sein. Sie wird sich an diesem Wochenende ebenfalls erneut mit der Ukraine solidarisieren und hat zu diesem Zweck unter anderem das Logo der Bundesliga und der 2. Liga als Zeichen der Solidarität in den Nationalfarben der Ukraine abbilden.

China hatte sich bei Abstimmungen in den Gremien der Vereinten Nationen über Resolutionen, die das russische Vorgehen in der Ukraine verurteilen, bisher enthalten. Die Entscheidung gegen die Ausstrahlung der Premier-League-Spiele dürfte jedoch als Parteinahme für Moskau interpretiert werden.