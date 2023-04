Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen gewinnt bei der Weltmeisterschaft knapp gegen Ungarn - und feiert einen großen Erfolg: Den Einzug ins Viertelfinale. Dort wartet der große Favorit. Das Minimalziel war schon zuvor erreicht worden.

Deutschlands Eishockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Kanada überraschend das Viertelfinale erreicht. Am Dienstag gewann das Team von Bundestrainer Thomas Schädler zum Abschluss der Vorrunde 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) gegen Ungarn und trifft nun am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) auf den Top-Favoriten USA. Die US-Amerikanerinnen haben drei ihrer vier Vorrundenspiele gewinnen, gegen Titelverteidiger Kanada gab es eine Niederlage nach Verlängerung.

Ronja Hark (11. Minute) und Nicola Eisenschmid (20.) sorgten mit ihren Toren in Brampton für den dritten Vorrundensieg im vierten Spiel. Ungarn war nur durch Reka Dabasi (21.) kurz nach Start des Mittelabschnitts erfolgreich. Torhüterin Sandra Abstreiter, die für das Team der Universität von Providence im US-Bundesstaat Rhode Island spielt, hielt mit 36 parierten Schüssen den knappen Sieg fest.

Zuvor hatte Deutschland bereits Schweden (6:2) und Frankreich (3:0) geschlagen und nur gegen Finnland (0:3) verloren. Durch den Sieg ist die deutsche Mannschaft nicht mehr von Platz 2 der Vorrundengruppe B zu verdrängen.

Fast wichtiger als der Einzug ins Viertelfinale, wo Deutschland am Donnerstag krasser Außenseiter ist, ist der erreichte Klassenverbleib - das erklärte Ziel bei dieser WM. Wegen struktureller Probleme im deutschen Frauen-Eishockey hatte es zuvor Zweifel daran gegeben. Doch das Minimalziel hatte das deutsche Team bereits durch das 3:0 über Frankreich erreicht. Für den Einzug ins Viertelfinale hätte der Mannschaft, die bei der WM 2022 als Vierte ihrer Gruppe den Abstieg nur knapp verhindert hatte, hätte gegen Ungarn bereits ein Remis gereicht.