Topstar Michael van Gerwen wird in der entscheidenden Phase der Darts-WM nicht von einem Gegner, sondern von Corona gestoppt. Die Pandemie spielt in der Londoner Party-Halle Ally Pally eine immer größere Rolle - und könnte die Finalwoche zu einer riesigen Herausforderung machen.

Der langjährige Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss seinen vierten Titel vorzeitig abhaken. Der 32 Jahre alte Niederländer ist durch seinen positiven Befund vorzeitig aus dem wichtigsten und höchstdotierten Turnier der Welt ausgeschieden, wie der Weltverband PDC am Abend - wenige Stunden vor dessen Partie - mitteilte. Van Gerwens Gegner Chris Dobey aus England erhält für das Match in der dritten Runde nun ein Freilos und zieht kampflos ins Achtelfinale ein.

Einen Tag zuvor war van Gerwens Landsmann Vincent van der Voort positiv auf das Virus getestet worden. Auch er schied kampflos aus. Der dreimalige Titelträger Van Gerwen galt neben Titelverteidiger Gerwyn Price (Wales) und Peter Wright aus Schottland als großer Turnierfavorit. Am Montag hatte der Engländer James Wade vom Ausfall van der Voorts profitiert und war direkt in die Runde der letzten 16 eingezogen. Zusätzlich war Raymond van Barneveld kurz nach seinem Ausscheiden positiv getestet worden.

Volle Halle mit 3G

Für die PDC könnte die Finalwoche im Alexandra Palace nun zu einer sehr komplizierten Herausforderung werden. Nachrücker gibt es in dieser Phase des Turniers nicht mehr, stattdessen könnten bei weiteren Corona-Fällen immer mehr Spiele ausfallen und die Wertigkeit der WM stark in Zweifel gezogen werden. Vor dem Turnier war bereits der Spanier Juan Rodriguez pandemiebedingt ausgefallen. "Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, ist nun aber der erste richtig große Name.

Titelverteidiger Gerwyn Price reagierte umgehend. "Das Turnier wird dadurch abgewertet. Ich spiele lieber gegen die Besten, um der Beste zu sein. Traurig, dass manche Spieler wegen Covid ausscheiden", schrieb der Weltranglistenerste auf Instagram.

Der Corona-Schock wird weitere Fragen aufwerfen. Denn nicht nur die Situation bei den Spielern ist heikel, sondern auch die Kulisse im Londoner Norden. Bisher ist im "Ally Pally" weiter Vollauslastung unter 3G-Regeln (Geimpfte, Genesene und negativ Getestete) gestattet. Abstand und Masken spielen bei ausgelassener Stimmung und ausschweifendem Bierkonsum oft nur eine geringe Rolle. Da van Gerwen am Abend nicht antreten kann, finden nur zwei statt der geplanten drei Spiele statt.