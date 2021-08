Luka Doncic schreibt Geschichte - allein mit seiner Unterschrift: Der slowenische NBA-Star unterschreibt bei den Dallas Mavericks einen noch nie dagewesenen Vertrag in der besten Basketball-Liga der Welt. Dirk Nowitzki fliegt eigens nach Slowenien, um den Mega-Deal einzufädeln.

Überraschend kommt die Unterschrift nicht. Dafür wird sie umso historischer. Luka Doncic verlängert seinen Vertrag bei den Dallas Mavericks um fünf Jahre und kassiert damit 207 Millionen US-Dollar (etwa 176 Millionen Euro). Da der Slowene in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in das erste All-NBA-Team gewählt wurde, hatte er automatisch Anspruch auf die maximalen 30 Prozent der Gehaltsobergrenze seines Vereins. Der 22-Jährige ist der erste Spieler in der NBA-Geschichte, der für diese Art von Mega-Verlängerung (die sogenannte Rookie-Max-Extension, also die maximale Verlängerung des Vertrages eines NBA-Neulings) berechtigt ist. Die Unterschrift unter das Arbeitspapier soll heute folgen.

Doncic gilt bereits als einer der versiertesten Spieler in der NBA und entwickelt sich schnell zum zukünftigen Gesicht der Liga. Einige Experten erkennen in dem Point Guard bereits einen der besten Basketballer der Geschichte. Luka Magic wird er bereits gerufen. Dass so junge Spieler in das erste All-NBA-Team gewählt werden, kommt selten vor. Deshalb gab es die Rookie-Max-Extension noch nie. In der NBA-Geschichte (seit dem Zusammenschluss von ABA und NBA 1976) hatte es vor dem 23. Geburtstag bisher nur Superstar Kevin Durant mehrmals in die erste All-NBA-Mannschaft geschafft. Doncic, Teamkollege von Nationalspieler Maximilian Kleber, wurde zudem 2018/19 zum Rookie of the Year gewählt.

Eingefädelt wurde der neue Deal unter anderem auch von Mavs-Ikone Dirk Nowitzki. Der Sonderberater der Mavericks flog vor ein paar Tagen mit Mavericks-Besitzer Mark Cuban, General Manager Nico Harrison und Neu-Trainer Jason Kidd nach Slowenien. Allzu viel Überzeugungsarbeit mussten die deutsche Basketball-Legende und seine Weggefährten wohl nicht leisten. Doncic wollte sich den Mega-Vertrag natürlich nicht entgehen lassen und der 22-Jährige soll sich in Dallas pudelwohl fühlen. Nach Nowitzki (21 Jahre bei den Mavs) ist er es jetzt, der eine neue Ära einläutet und die Franchise als Symbol und Spieler anführt. Gerade die zukünftige Arbeit unter Coach Kidd, immerhin einer der besten Point Guards aller Zeiten, dürfte den Youngster auch reizen.

"Heute wird ein Traum wahr", erklärte Doncic gegenüber US-Sportsender ESPN in einem Statement: "Basketball hat mir so viel gegeben und mich an so viele tolle Orte gebracht. Ich fühle mich geehrt und freue mich, als Teil der Mavericks in Dallas zu bleiben. Ich fühle mich der Organisation gegenüber verpflichtet und schätze die Unterstützung meiner Fans."

Doncic gilt schon lange als Wunderkind und spielte bereits als Teenager in Europa professionell Basketball. 2017/18 wurde er der jüngste MVP in der Geschichte der EuroLeague, als er Real Madrid zum Titel führte. 2018 wurde der Point Guard an dritter Stelle im NBA-Draft ausgewählt und sofort von den Atlanta Hawks zu den Mavericks für Trae Young getauscht. Mit der slowenischen Nationalmannschaft verlor er bei den Olympischen Spielen in Tokio erst im Halbfinale. Es war seine erste Niederlage überhaupt im Nationaltrikot, nach zuvor 17 Siegen in Serie.

Dallas hofft nun, um Doncic herum endlich wieder einen Titelkandidaten aufbauen zu können. Nach der Meisterschaft 2011 mit Dirk Nowitzki konnte der Slowene die Mavs in den vergangenen beiden Jahren zwar in die Playoffs führen, aber dort war jeweils in der ersten Runde Schluss. Trotz unglaublich starken Auftritten von Doncic (33,5 Punkte, 8,8 Rebounds und 9,5 Assists in 13 Playoff-Spielen), waren die Los Angeles Clippers zweimal eine zu hohe Hürde.

Doncic' Mega-Vertrag dürfte die Verantwortlichen in Dallas zwar beruhigt haben (auch wenn kaum jemand an seiner Verlängerung zweifelte), jedoch bringen die 207 Millionen US-Dollar den Klub auch in Schwierigkeiten. Kristaps Porzingis (besitzt einen ebenfalls sehr gut ausgestatteten Vertrag bis 2024) war eigentlich als zweiter Starspieler neben Doncic vorgesehen, aber der Lette funktioniert nicht wie erhofft bei den Mavs. Nun fehlt das Geld für weitere Unterschiedsspieler.

Bis zu Nowitzkis 21 Jahren im Klub ist es noch ein weiter Weg für Donic. Ganz Dallas setzt nun weiterhin auf Luka Magic. Für zunächst mindestens fünf weitere Jahre.