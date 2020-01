Zuhause ist es doch am schönsten: Beim Heimrennen in Winterberg gelingt den deutschen Pilotinnen im Zweierbob ein Dreifach-Sieg - mit besonderer Ehrung. Stephanie Schneider fährt zum neunten Mal auf Platz eins. Bei Olympiasiegerin Mariama Jamanka steigt die Formkurve dank einer Rückkehrerin.

Bob-Pilotin Stephanie Schneider hat für den ersten Sieg der deutschen Frauen in diesem Weltcup-Winter gesorgt. Die 29-Jährige führte mit Anschieberin Kira Lipperheide beim Heimrennen in Winterberg einen deutschen Dreifach-Erfolg an: Um vier Hundertstelsekunden verwies sie Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka auf den zweiten Rang. Sie fuhr erstmals in dieser Saison mit Annika Drazek, die zuletzt wegen muskulärer Probleme pausiert hatte. Die deutsche Meisterin Laura Nolte (+0,13 Sekunden) wurde bei ihrem Weltcup-Debüt mit Deborah Levi Dritte.

Für Schneider war es der neunte Erfolg im Weltcup, sechs davon gelangen ihr als Pilotin. (Foto: imago images/Nordphoto)

"Dieses Ergebnis ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Bundestrainer René Spies im ZDF: "Ich bin auch von den Startzeiten begeistert, die waren auf einem Topniveau. Wir sind sehr gut aufgestellt." Schöner Nebenaspekt: Schneider heimste mit ihrem Sieg nicht nur den Weltcup ein, sondern darf sich auch Europameisterin nennen. Der Titel wurde bei diesem Weltcup gleich mit vergeben.

WM steht im Februar an

Die bislang so starke Kaillie Humphries (+0,44), die vor der Saison aus dem kanadischen Team zu den USA gewechselt war, ordnete sich im Schneeregen mit deutlichem Rückstand als Vierte hinter dem deutschen Trio ein. Für Schneider war es der neunte Sieg im Weltcup, ihr sechster als Pilotin.

Schneider ist auch in der Gesamtwertung nach drei Rennen beste deutsche Frau: Mit 627 Punkten liegt die Olympia-Vierte knapp hinter Humphries (642), die die beiden bisherigen Rennen in Lake Placid gewonnen hatte. Dorthin hatte der Weltverband den eigentlich in Park City geplanten Saisonauftakt nach einem Defekt an der dortigen Bobbahn verlegt. Jamanka, die neben Olympia-Gold 2018 in Pyeongchang auch den Titel bei der WM im kanadischen Whistler in der vergangenen Saison gewann, darf indes auf ansteigende Form hoffen. Im Dezember in den USA war die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin zweimal nur drittbeste Deutsche gewesen.

In der kommenden Woche geht es im französischen La Plagne weiter. Höhepunkt der Saison sind die Weltmeisterschaften, die nach Abschluss der acht Weltcup-Rennen vom 17. Februar bis zum 1. März in Altenberg im Erzgebirge gemeinsam mit der Skeleton-WM stattfinden.