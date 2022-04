Das Ende aller Träume ist besiegelt: Das Superstar-Team der Los Angeles Lakers verpasst die Playoffs in der NBA, nach einer unglaublichen Niederlagen-Serie. Der Trainer nimmt seine Jungs in Schutz, die machen aus ihrer Enttäuschung aber keinen Hehl.

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben nach der nächsten Niederlage keine Chance mehr auf die Playoffs in der NBA. Der 17-malige Meister verlor ohne den verletzten James 110:121 gegen die Phoenix Suns und kassierte die siebte Niederlage in Folge. Damit sind endgültige alle Träume geplatzt, die der Luxus-Kader um eben James, um Anthony Davies, Carmelo Anthony, Russell Westbrook und den mächtig gealterten Center-Koloss Dwight Howard vor der Saison beflügelt hatte.

Als Elfter in der Western Conference können die Lakers das Play-in-Turnier für den Kampf um die Playoffs in den drei noch ausstehenden Spielen nicht mehr erreichen und sind damit erstmals seit 2019 nicht in der Postseason dabei. James fehlte aufgrund einer Knöchelverletzung und musste die Pleite gegen Phoenix von der Seitenlinie aus verfolgen. "Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft", sagte Lakers-Coach Frank Vogel, dennoch seien "alle enttäuscht. Es hat für uns in einer zusammenhanglosen Saison einfach nicht gereicht."

Westbrook, mit 28 Punkten bester Werfer der Lakers, zeigte sich ebenfalls mit Blick auf die katastrophale Saison unzufrieden: "Es ist nicht nur eine Sache. Es sind so viele verschiedene Dinge, die passiert sind, aber ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen oder jemandem die Schuld geben." Routinier Anthony ergänzte: "Einige Sachen konnten wir kontrollieren, einige nicht. Es gibt keine Entschuldigungen, wir haben es nicht geschafft."

Die San Antonio Spurs, die zuvor 116:97 bei den Denver Nuggets gewonnen hatten, spielen nun sicher gegen die New Orleans Pelicans in der ersten Runde der Mini-Qualifikation. Dabei geht es um einen der beiden letzten Playoff-Plätze in der Western Conference. Die Utah Jazz machten mit dem 121:115 gegen die Memphis Grizzlies die Teilnahme an den Playoffs perfekt. Offen ist im Westen noch, ob Denver seinen direkten Playoff-Platz verteidigen kann oder die Minnesota Timberwolves doch noch auf den sechsten Rang vorbeiziehen.

Den Wagner-Brüdern gelang mit Orlando Magic nach sechs Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis. Beim 120:115 gegen die Cleveland Cavaliers kam Moritz Wagner auf 15 Punkte und steuerte drei Rebounds und drei Assists bei. Sein jüngerer Bruder Franz, der im vergangenen Spiel verletzungsbedingt gefehlt hatte, musste nach rund sieben Minuten Einsatzzeit aufgrund eines verstauchten Knöchels vom Feld. Ohne Dennis Schröder verlor West-Schlusslicht Houston Rockets mit 105:118 gegen die Brooklyn Nets.